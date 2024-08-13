هدى رمزي.. من الحجاب إلى الفن وعلاقتها بالشيخ الشعراوي

في حديث صريح، أكدت الفنانة القديرة هدى رمزي أنها لم تلتقِ بالشيخ الشعراوي ولم تعرفه شخصيًا، وشددت على أن قرار ارتداء الحجاب كان نابعًا من قناعة شخصية وليس بتأثير أي شخص آخر، موضحة أن الهداية تأتي من الله وحده، وأضافت أن الجمال وحده لا يمكن أن يكون سببًا في الشهرة، بل الموهبة هي الأساس، ومن خلال هذا التقرير تستعرض الموجز ابرز التصريحات

"الفن الحالي لا يمثلني".. حزن هدى رمزي على الوضع الراهن

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، عبّرت هدى رمزي عن استيائها من الحالة الحالية للفن. حيث قالت إنها اعتزلت الفن بسبب قرارها بالاحتشام وارتداء الحجاب، لكنها فكرت في العودة مؤخرًا. إلا أنها وجدت أن الظروف في الوسط الفني تغيرت تمامًا، معبرة عن حزنها العميق لما وصل إليه الفن اليوم. وأضافت: "الفن مبقاش زي زمان ومفيش أعمال فنية حالية تمثلنا خارج مصر".

هدي رمزي

هدى رمزي.."إعادة إنتاج جري الوحوش بنفس الجودة مستحيلة"

وتطرقت هدى رمزي للحديث عن فكرة إعادة إنتاج أفلام قديمة بنفس الجودة، مثل فيلم "جري الوحوش"، وأكدت أنه من الصعب جدًا تحقيق نفس المستوى الفني الذي كان يجمع بين عمالقة مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي. وأضافت أن هذه العظمة الفنية من المستحيل تكرارها في الوقت الحالي.

رسالة هدى رمزي لشيرين عبدالوهاب.. "عودي لفنك وجمهورك"

هدي رمزي

وجهت هدى رمزي رسالة قوية للفنانة شيرين عبدالوهاب، تحثها فيها على العودة لفنها وجمهورها. وأشارت إلى أن الحياة الشخصية قد تكون عائقًا كبيرًا أمام الفنان إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح، مؤكدة أن شيرين تمتلك موهبة كبيرة يجب أن تحافظ عليها. وقالت: "أنتِ خسارة كبيرة، فوقي وارجعي للفن والجمهور اللي بيحبك".

الفن بين الماضي والحاضر

هدي رمزي

في ختام حديثها، أكدت هدى رمزي أن الفن في الماضي كان يتميز بالتنافس الشريف والاحترام المتبادل بين الفنانين، وهو ما تفتقده الساحة الفنية اليوم. وأعربت عن أملها في أن يعود الفن المصري إلى سابق عهده، ممثلًا للثقافة المصرية الحقيقية.

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