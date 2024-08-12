الحجاب والنقاب وخناقات مع المتابعين.. أبرز ازمات لقاء الخميسي علي السوشيال ميديا

الفنانة لقاء الخميسي تواصل تفاعلها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها تعرضت مؤخراً لهجوم من بعض المتابعين على منصة "تيك توك".

لقاء الخميسي ترد على النقد السلبي

نشرت لقاء الخميسي فيديو جديد على حسابها الشخصي بمنصة "تيك توك"، تتحدث فيه عن تجربتها مع بعض المتابعين الذين يقومون بالتعليقات السلبية والهجوم الشخصي عليها، وقالت الفنانة إنها كانت تنشر فيديوهات بهدف التفاعل مع الفتيات ومشاركة النصائح المفيدة. وأوضحت أن هناك جمهورًا إيجابيًا يتفاعل بشكل لطيف ويطرح أسئلة بناءة، مؤكدة على سعادتها بهذا النوع من التفاعل

لكن في المقابل، أشارت لقاء إلى أن هناك مجموعة أخرى من المتابعين تسعى فقط للإساءة والتدخل في حياتها الشخصية. ووصفت هؤلاء الأشخاص بأنهم يعانون من مشاكل نفسية تؤثر على نظرتهم للحياة وتجعلهم سلبيين باستمرار.

رسالة لقاء الخميسي للمنتقدين

لقاء الخميسي

تابعت لقاء الخميسي في الفيديو قائلة إن هؤلاء المنتقدين يتصورون أنهم يعبرون عن آرائهم بحرية، لكنهم في الواقع يقدمون تعليقات مؤذية وغير مبررة. وأشارت إلى أن أحد المعلقين قال لها "إنتِ عجزتي وفاشلة"، فردت عليه بأن الشيخوخة جزء طبيعي من الحياة وأن الجميع سيتقدمون في العمر. كما أكدت أنها ترى نفسها لا تزال شابة رغم تلك الانتقادات.

أضافت لقاء أن هذا النوع من الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين دون معرفة حقيقية بهم يعكسون مشاكلهم النفسية، ودعتهم إلى مراجعة أنفسهم والصلاة لتهدئة نفوسهم بدلاً من إطلاق الأحكام الجارحة وغير المبررة.

ولم تكن المرة الأولي التي دخلت فيها لقاء في جدل مع جمهورها في أكثر من لقاء بينهم حيث أنها تحدث عن النقاب والحجاب واعتبرتهم ليس فرض بجانب دفاعها عن زوجها الدائم، وحديثها عن الدين

أعمال لقاء الخميسي الفنية

لقاء الخميسي

في سياق آخر، أشارت لقاء الخميسي إلى أن آخر أعمالها الفنية كان مسلسل "إجازة مفتوحة"، الذي عُرض خارج الموسم الرمضاني. شارك في بطولة المسلسل الفنان شريف منير، إلى جانب سميحة أيوب، دنيا ماهر، وغيرهم. المسلسل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه حول المشكلات التي تواجهها العائلات المصرية في حياتهم اليومية.

يجسد شريف منير دور الأب المتزوج من لقاء الخميسي، ولديهم أبناء يواجهون معهم تحديات الحياة. بينما تقوم الفنانة سميحة أيوب بدور والدة شريف منير، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر كشقيقتيه، فيما يلعب كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسي.

لقاء الخميسي

تواصل لقاء الخميسي إثبات نفسها كفنانة متعددة المواهب، تجمع بين التمثيل والتفاعل الإيجابي مع جمهورها، رغم التحديات التي تواجهها من بعض المتابعين السلبيين.

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