الآن جميع الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024.. 6 أيام في شهر أغسطس

يتساءل الكثيرون في الفترة الحالية عن الإجازات الرسمية المتبقية 2024، والتي يحصل عليها العاملون في الحكومة والقطاع الخاص، في المناسبات الدينية والوطنية والأعياد.

اجازات الموظفين

ومع كثرة البحث عنها عبر شبكة الانترنت، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن الإجازات الرسمية المتبقية 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية 2024

وخلال الفترة المتبقية في العام الجاري 2024، هناك مجموعة من الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها الموظفون والعاملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وتلك الإجازات نستعرضها في السطور التالية.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية 2024

وجاءت الإجازات الرسمية المتبقية 2024 على النحو التالي:

الإثنين ١٦ سبتمبر: إجازة المولد النبوي الشريف

الأحد ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

عدد الإجازات المتبقية فى شهر أغسطس لعام 2024

يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.

يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.

يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024.

يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024.

يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024.

موعد إجازة المولد النبوي 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد المولد النبوي 2024 يحل في يوم الأحد، وهو ما يزيد من احتمالات تأجيل موعد الاجازة الرسمية التي يحصل عليها الموظفون في الحكومة والعاملون في القطاع الخاص.

وبناء على قرار مجلس الوزراء السابق بتأجيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع حتى يتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية، يُتوقع أن يتم تأجيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس المقبل والذي يوافق يوم 19 سبتمبر، ولكن لن يتم إصدار قرار حتى الآن بشأن تحديد موعد الإجازة الخاصة بتلك المناسبة.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

وتعتبر إجازة عيد النصر التي يحتفل بها المصريون في السادس من شهر أكتوبر في كل عام، هي آخر الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة خلال العام 2024.

وسيوافق عيد القوات المسلحة، يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، ومن المتوقع ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

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