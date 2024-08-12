لقاء الخميسي ترد على التنمر: “يا ريت الناس اللي بتشتم تشوف حالها الأول”

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مواجهة التنمر الذي تعرضت له عبر تعليقات منشوراتها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي في موقع "تيك توك" رصده موقع " الموجز"

رد قاطع على التنمر

في الفيديو، عبرت الخميسي عن استيائها من بعض التعليقات السلبية التي تهدف إلى إحباطها، مشيرة إلى أن هناك أشخاصًا يستغلون منصات التواصل الاجتماعي للتدخل وإفساد المزاج العام.

لقاء الخميسي

وأكدت أنها تسعى دائمًا لتقديم محتوى مفيد يتناول مواضيع تفيد البنات، رغم تواجد بعض التعليقات المسيئة التي تنطوي على كلمات غير لائقة.

وأضافت الخميسي أن التنمر يتجاهل حقيقة أن جميع الناس يتقدمون في العمر، وأنها لا ترى نفسها متقدمة في السن.



ونصحت هؤلاء الأشخاص بأن يوجهوا طاقاتهم السلبية إلى أشياء أكثر إيجابية، مثل الصلاة والبحث عن السلام الداخلي، بدلاً من نشر الأحكام المسبقة والتعليقات غير المهذبة.

دعم مشروع توثيق الفن بالذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، أثنت لقاء الخميسي على مشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفن المصري باستخدام الذكاء الاصطناعي، واصفةً إياه بـ"الفكرة الرائدة".

وأوضحت أن هذا المشروع يسعى لتوثيق الأعمال الفنية والفنانين وصناعه، مما يساهم في حفظ إرث الفن المصري للأجيال القادمة.

وأضافت أن الفن المصري كان دومًا نابضًا بالحياة ويعكس مشاعر وأفكار المجتمع، ويجب أن يُخلد بشكل يليق به.

الذكاء الاصطناعي بين التهديد والإيجابيات

رغم أنها أشارت إلى بعض التهديدات التي قد يحملها الذكاء الاصطناعي للفن والفنانين، أكدت الخميسي أنه يحمل أيضًا إيجابيات كبيرة، خصوصًا في ما يتعلق بتخليد ذكريات الفنانين وظهورهم المستمر حتى بعد رحيلهم.

ولفتت إلى أن العديد من الفنانين قد وقعوا على فكرة مشروع الرقمنة والذكاء الاصطناعي للحفاظ على أرشيفهم الفني.

أحدث أعمالها الفنية

من ناحية أخرى، عادت الخميسي إلى جمهورها في مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي عُرض في عام 2021. يتناول المسلسل، الذي جاء في إطار درامي كوميدي، قصة رب أسرة يواجه صعوبات مالية وتحديات في التعامل مع أبنائه المراهقين.



وقد حقق المسلسل صدى معقولًا عند عرضه، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين مثل شريف منير وسميحة أيوب ودنيا ماهر.

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