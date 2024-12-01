المطربة جنات تطلق أغنيتها الجديدة كأنك روح وتواصل تألقها الفني

تواصل الفنانة جنات، نشاطها الفني من خلال تقديم سلسلة من الأعمال المميزة التي تجمع بين التنوع والإبداع، حيث طرحت عدة أعاني في الآونة الأخيرة، ومن أحدث أغانيها "كأنك روح ".

في هذا التقرير، يسلط الموجز، الضوء على أحدث إصداراتها الغنائية وأبرز مشروعاتها الفنية المنتظرة.

جنات تطلق اغنية " كأنك روح"



أطلقت الفنانة المغربية جنات أحدث أغانيها بعنوان "كأنك روح" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مدين، ألحان أحمد عيسى، وتوزيع هاني محروس، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها العاشق لصوتها المميز.

جنات

دويتو جديد يجمع جنات ومحمد نور

في خطوة فنية مميزة، كشف الفنان محمد نور عن تعاونه مع جنات في دويتو غنائي جديد، وشارك نور صورة لهما أثناء تسجيل الأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا: "الصوت الجميل اللي بحبه جدًا، جنات، إن شاء الله تسمعوا غنوة دويتو من أحلى الأغاني".

هذا التعاون يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة لجمهور الفنانين، حيث يحمل وعودًا بإضافة نكهة جديدة للمشهد الغنائي.

إعادة توزيع النشيد الوطني المغربي

على صعيد آخر، قدمت جنات لمسة فنية خاصة للنشيد الوطني المغربي، بمشاركة الموسيقار الكبير مجدي الحسيني.

ونشرت جنات عبر "إنستجرام" مقطعًا من كواليس تسجيل النشيد، مشيدةً بتوزيع يوسف حسين وعزف الحسيني، مؤكدةً اعتزازها بالمساهمة في تقديم عمل يعكس الروح الوطنية.

جنات

"خلصتني" تعاون جديد مع آلاء لاشين

طرحت جنات أغنيتها الجديدة "خلصتني" عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، في ثاني تعاون لها مع المنتج آلاء لاشين وشركة AH Media Production، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، واستطاعت أن تبرز مرة أخرى إحساس جنات العميق وأدائها الرائع.

جنات

أحدث أعمال جنات

كما تواصل جنات، حصد النجاحات بعد إصدار أغنيتها باللهجة المغربية "وحدة وحدة"، التي تعاونت فيها مع فريق عمل مبدع، ما يثبت قدرتها على تقديم أعمال متنوعة تلبي أذواق جمهورها في الوطن العربي، الأغنية من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.

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طرح أغنية وحدة وحدة للمطربة جنات