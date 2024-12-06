الأسطورة ومطرب المهرجانات.. محمد رمضان يسخر من كزبرة:أحنا مش في محل عطارة

هاجم مؤدي المهرجانات "كزبرة" الفنان محمد رمضان بشكل غير مباشر على إثر خلاف قديم اثناء حضوره العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 "الريمونتادا" قائلا " أنا لسه ببدأ مشواري ومحمد رمضان أخويا وحبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".



ورد الفنان محمد رمضان بتعليق ساخر على خلافه مع مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ " كزبرة" قائلا " أحنا مش في محل عطارة..اسألوني عن حاجة تخصني".

وييستعرض لكم الموجز بداية الخلافات بين الثنائي على النحو التالي.



بدأ الخلاف بين الثنائي عندما انتهك الفنان محمد رمضان حقوق ملكية أغنية " خمسة" الخاصة بكزبرة والذي اقتبسها محمد رمضان وطرحها في فيلم "ع الزيرو".

وقام مؤدي المهرجانات "كزبرة" بحذف الأغنية لرمضان من منصة يوتيوب بعد طرحها مشيرًا أن الكلمات واللحن ملكية خاصه لشركة الإنتاج المتعاون معها وبالتالي لهم حق التصرف الكامل بها.



وفي سياق آخر شارك كزبرة في فيلم الحريفة 2 والذي يعد اول سلمة له في عالم السينما وحقق نجاحا ملحوظا بأداء مميز شهد له من نجوم الوسط الفني.

قصة فيلم الحريفة 2

تشهد أحداث الجزء الثاني مرحلة عمرية مختلفة لفرقة الحريفة من الثانوية إلى الجامعة، وحصولهم على منحة للدراسة في فرع إحدى الجامعات الأجنبية بمصر، بالإضافة لشراكتهم سوياً في امتلاك وإدارة ملعب لكرة القدم بمبلغ المليون جنيه الذي حصلوا عليه بعد فوزهم بالبطولة في نهاية الجزء الأول.

وحقق فيلم الحريفة 2 الريمونتادا إيرادات واسعة تزامنا مع ثاني ايام عرضه في دور العرض السينمائي حيث بلغت إيراداته نحو 11 مليون جنيها مصريا.

أبطال فيلم الحريفة 2 الريمونتادا

يشارك في فيلم الحريفة 2 الريمونتادا باقة من ألمع نجوم الوسط الفني جاءوا على النحو التالي نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد, ريما مصطفى، أحمد فهمي،ريما مصفى ، أسماء جلال، عبد الرحمن محمد، سليم هاني تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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