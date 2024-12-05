محمد رمضان يقلد السادات في الترويج لـ "برج الثور".. تجربة تثير الجدل

روج الفنان محمد رمضان لأجدد كليباته الغنائية الذي يحمل إسم “برج الثور” ، ومن المقرر طرحه غدا الجمعة عبر جميع المنصات وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويرصد لكم موقع الموجز التفاصيل.

محمد رمضان وأغنية برج الثور



ونشر محمد رمضان فيديو ترويجي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وظهر فيه وهو يمسك البايب ، قائلا: برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين” على طريقة الراحل أنور السادات.

محمد يروج لأغنية برج الثور

أعمال ينتظرها محمد رمضان

بجانبه كشف المخرج محمد دياب عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمرضان فى فيلمه الجديد “أسد” والذي يقوم بتصويره حاليا لعرضه فى السينمات مع مطلع العام الجديد.

محمد رمضان



وأكد محمد في تصريحات تلفزيونيه أنه سعيد بالتعاون مع محمد رمضان، وأنه من أكثر الفنانين التزاما وتعاونا داخل اللوكيشن.

وتابع دياب أنه لم يتوقع أن يكون رمضان بهذه الحرفية فى التعاون داخل اللوكيشن، متمنيا أن يكون فيلم أسد الذي يتم تصويره حاليا، هو أقوى أعماله فى السينما على مدار تاريخه.

وأشار دياب إلى أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان وعلى رأسهم ماجد الكدواني وأحمد مالك وعلى قاسم ورزان جمال بجانب عدد من الفنانين السودانين الذي يتعاون معهم أول مرة.

أول صورة لمحمد رمضان من فيلم أسد

ونشر محمد رمضان صورة من فيلم “أسد أسود” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتعد هذه أول صورة للفنان محمد رمضان من الفيلم وظهر فيها لا يرتدي قميص ويرتدي بنطلون أبيض واسع سروالا.

آخر أعمال محمد رمضان

قدم محمد رمضا مؤخرا فيلم "ع الزيرو"، الذي يناقش قصة حمزة، المعروف بلقب "دراجون"، الذي يسعى لعلاج ابنه المريض رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وتطورت أحداث الفيلم ليظهر "دراجون" كأحد أغنياء التجارة غير المشروعة، وهي الفكرة التي لاقت اهتمامًا واسعًا.

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