يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. سيدة تتهم نجل محمد رمضان بضرب أبنها

حررت مديرة بشركة إعلانات، بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، وابنه البالغ من العمر 11 عامًا، متهمةً إياهما بالتعدي على ابنها بالنادي بالكمبوند محل سكنهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر

ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر

ابن محمد رمضان متهم بضرب طفل في أحد النوادي

قالت محررة البلاغ، أمام العقيد أحمد أبوبكر، مفتش مباحث أكتوبر، إن الفنان محمد رمضان كان متواجدًا أثناء تعدي ابنه على ابنها بالضرب ما تسبب في احمرار وجهه وإصابته، ولم يثنه عن أفعاله، متهمة إياه بالاشتراك بالواقعة والتحريض عليها.

محمد رمضان وابنه

أضافت السيدة في بلاغها، أن نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة دولية بمدينة الشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأضافت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي نيو جيزة، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب، واتهمت الفنان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته.



بعرض تفاصيل البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، ونائبه اللواء هاني شعراوي، قررا إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محمد رمضان

ومؤخراً أعلن محمد رمضان عن مفاجأة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" حيث نشر صورة جمعته مع الموزّع الموسيقي ونجم فريق "واما" نادر حمدي ليعلن من خلالها عن تعاون فني جديد بينهما، سيشكّل مفاجأة لجمهوره في الفترة المقبلة.

غياب محمد رمضان عن دراما رمضان 2025

وكان قد أعلن محمد رمضان عن غيابه عن موسم دراما رمضان المقبل رسمياً، ذلك بعدما غاب عن السباق الرمضاني في 2024، ليعبّر جمهوره عن حزنهم لهذا الغياب الدرامي واكتفائه بتقديم أعمال غنائية.



وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "رسمياً غيابي عن دراما رمضان 2025"، ليستمر محمد رمضان في الغياب عن منافسات الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي.

اقرأ أيضاً

كل ما تريد معرفته عن فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان

تفاصيل حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

القصة الحقيقية لانتشار صور توأم زينة رفقة نجل محمد رمضان