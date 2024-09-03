الفنان محمد رمضان .. يواصل محمد رمضان تحضيراته لفيلم «أسد أسود» والذي تم تغيره الفترة الماضية الي أسم "أسد" والذي يشهد تعاونه للمرة الأولى مع المخرج العالمي محمد دياب، المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في الفيوم بالفترة المقبلة، ويكشف بكم الموجز في السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم محمد رمضان الجديد 2024 أسد أسود.

تفاصيل فيلم أسد أسود لـ محمد رمضان

يتعاون محمد رمضان في فيلم «أسد أسود»، مع أبطال الفيلم السوداني «ستموت في العشرين»، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج.

كل ما تريد معرفته عن فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان

فيلم أسد أسود سيتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث

يعد فيلم أسد أسود هو ثاني تجارب الفنان محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

يشارك في بطولة فيلم أسد أسود إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

كل ما تريد معرفته عن فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان

تفاعل الجمهور مع الفيلم قبل بدء تصويره وقاموا بتصميم بوسترات لشخصية محمد رمضان في الفيلم، الذي أعاد نشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام في الأيام القليلة الماضية.

علي قاسم ينضم إلى فريق عمل أسد أسود

إنضم مؤخرا لفيلم "أسد" الفنان الشاب علي قاسم، ويواصل الآن تصوير مشاهده في الفيلم بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية بطولته لفيلم «ع الزيرو»، بموسم أفلام صيف 2023 الماضي، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك معه في بطولته كل من نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.

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