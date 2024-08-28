«مش فاضي».. إنذار لـ محمد رمضان بالشطب من نقابة الممثلين بسبب أغنية

ما زال محمد رمضان يثير جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم تلو الآخر، لذلك تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بأرسال إنذارا رسمياً لنقيب الممثلين أشرف زكي، يطالبه بشطب الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "مش فاضي".

محمد رمضان مهدد بالشطب من نقابة الممثلين

وجاء في الإنذار المقدم من المحامي أيمن محفوظ: "محمد رمضان مصمّم على هدم القيم المجتمعية والترويج للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات الإباحية في أغنية مش فاضي، التي يصف فيها نفسه بالرجولة الكاملة ويرمي خصومه بالشذوذ، بقوله أنا رجولة وانت ب.....!!، في إشارة واضحه لا يخطئها المتلقي".

أغنية مش فاضي لـ محمد رمضان

وتابع أن رمضان يقدم صورة لغناء ينطوي على التوعد ونشر فكر الكراهية ليردد هذه الأغنيات المراهقون وتنتشر الجريمة، على حد قول المحامي.

وأضاف أن ما يفعله رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيليه رقم 35 لسنة 1978 ويضعه في ورطة بالتحقيق معه في النقابه وتوقيع العقوبات التي حددها القانون طبقًا لنص المادة (12) من القانون ذاته، الذي يفرض على عضو النقابة أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.

وأشار إلى أن دور نقابة الممثلين ونقيبها في توقيع الجزاء العقابي لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقًا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية يحال إلى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرًا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون.

واختتم انذاره لنقيب الممثلين بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على محمد رمضان، طبقًا للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين، بحيث يتم إحالة رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام واتخاذ اللازم قانونًا.

محمد رمضان

أغنية مش فاضي لـ محمد رمضان

وطرح محمد رمضان آخر أغنياته "مش فاضي" قبل يومين عبر قناته على موقع يوتيوب، من كلمات وألحان حازم إكس، وتوزيع Flstene remix، وتم طرحها بصيغة Lyric Video.

وتعرضت الأغنية إلى بعض الانتقادات لدى طرحها، ووصفها البعض "بالمضمون النرجسي"، حيث يتحدث رمضان في الأغنية عن نفسه وأهميته، وأنه "مش فاضي" للانتقادات والإساءات، فيما عبر الكثيرون عن إعجابهم بهذا النوع من الأغنيات الشبابية.

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