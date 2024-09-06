حالة إنكار لـ خالد النبوي على منصة شهيرة أول أكتوبر.. خاص

أوشك الفنان القدير "خالد النبوي" على الانتهاء من مسلسله الجديد حالة إنكار ومن المقررعرضه قربيًا عبر شاشات المنصات، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، ويشارك في البطولة الفنانة يسرا اللوزي وكوكبة كبيرة من النجوم.

خالد النبوي

وعلم "الموجز" أن الشركة المنتجة قررت أن يتم عرض مسلسل " حالة إنكار" بطولة الفنان خالد النبوي، وكوكبة كبيرة من النجوم، في أول أكتوبر المقبل، عبر منصة رقمية شهيرة.

تفاصيل قصة مسلسل “حالة إنكار ”

ينتمي مسلسل " حالة إنكار " لنوعية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي التشويقي، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، ويشاركه البطولة الفنان أحمد وفيق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، إسماعيل شرف، وجيهان الشماشرجي، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

ويظهر الفنان خالد النبوي خلال أحداث مسلسل "حالة إنكار" أنه يعمل بالبورصة ويرصد تفاصيل وخفايا المهنة، وكيف تؤثرعلى حياة الأشخاص، وما هي تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.

آخر أعمال خالد النبوي إمبراطورية ميم في رمضان 2024

شارك مؤخرًا الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد سلامة، وهو العمل الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني التلفزيوني لعام 2024، وشاركه البطولة كل من الفنانة حلا شيحة، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة.

والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إحسان عبد القدوس، صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965.

خالد النبوي

فيلم أهل الكهف

كما شارك الفنان الكبير خالد النبوي في بطول فيلم جديد اسم أهل الكهف، وشاركه البطولة كل من النجمة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، مصطفى فهمي، أحمد عيد، صبري فواز، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، جميل برسوم، بسنت شوقي، أحمد وفيق.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، التصنيف العمري: +16 للكبار فقط، تشويقي وإثارة، خيال، تم تصويره في المملكة المغربية، و تدور أحداثه في إطار خيالي من خلال قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

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