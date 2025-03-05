تعرف على مواعيد إعادة مسلسل النص الحلقة الرابعة وأحداثه المشوّقة

يترقب عشاق الدراما فرصة مشاهدة الحلقة الرابعة من مسلسل النص، لمن لم يتمكنوا من متابعة العرض الأول على قناة ON. ولحسن الحظ، توفر القناة إعادتين للحلقة، الأولى في تمام 2:45 صباحًا، والثانية عند 1:30 ظهرًا في اليوم التالي.

أما على قناة ON Drama، فتعرض الحلقة الرابعة أيضًا مرتين، حيث تُبث الإعادة الأولى في 7:30 صباحًا، والثانية في 3:00 عصرًا، ما يمنح المشاهدين مرونة في المتابعة وفقًا لجدولهم اليومي.

مواعيد إعادة عرض مسلسل النص

ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد اعادة الحلقة الرابعة من مسلسل النص والقنوات الناقلة.

قصة مسلسل "النص"

يأخذنا مسلسل النص في رحلة إلى حقبة الثلاثينيات، حيث يحاول اللصّ السابق "عبد العزيز النص" (أحمد أمين) تغيير حياته والابتعاد عن ماضيه الإجرامي، ساعيًا لكسب لقمة العيش بشرف. ولكن سرعان ما يجد نفسه وسط مؤامرات سياسية وأحداث غامضة تعيد فتح أبواب الماضي التي حاول إغلاقها.

تفاصيل مسلسل النص

مع تصاعد التوترات، يتحول عبد العزيز من مجرد نشال تائب إلى رمز شعبي ينسج حوله الناس الحكايات، لكن طريقه لن يكون سهلاً. وللمضي قدمًا، يجمع فريقًا من الشركاء الموهوبين، لكل منهم مهاراته الفريدة:

درويش (حمزة العيلي): رجل ذو ذكاء حاد وحيلة لا تنضب.

رسمية (أسماء أبو اليزيد): امرأة جريئة تحمل ماضٍ غامض يجعلها شخصية معقدة ومثيرة.

زقزوق (عبد الرحمن محمد): خبير في التخفي والتنكر، ما يجعله لاعبًا أساسيًا في أي خطة.

إسماعيل (ميشيل ميلاد): العقل المدبر الذي يحلل الأمور بدقة ويرسم الاستراتيجيات.

معًا، ينطلقون في رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث تتشابك خيوط الماضي بالحاضر، ويجدون أنفسهم أمام تحديات ستغير مصيرهم ومصير المدينة بأكملها، ضمن حبكة تمزج بين الأكشن، التشويق، والدراما التاريخية.

أبطال مسلسل النص

يضم العمل نخبة من النجوم الذين يجسدون شخصيات مميزة بحرفية عالية:

أحمد أمين في دور عبد العزيز النص.

حمزة العيلي في دور درويش.

أسماء أبو اليزيد في دور رسمية.

عبد الرحمن محمد في دور زقزوق.

ميشيل ميلاد في دور إسماعيل.

بالإضافة إلى: صدقي صخر، دنيا سامي، سامية طرابلسي، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج TVision، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز مسلسلات رمضان 2025، لما يحمله من تشويق وسرد درامي محكم.

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