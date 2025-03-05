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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

موعد إعادة مسلسل ولاد الشمس الحلقة الخامسة وموعد عرض الحلقة السادسة

مسلسل ولاد الشمس
مسلسل ولاد الشمس

يترقب الجمهور إعادة عرض الحلقة الخامسة من مسلسل ولاد الشمس بفارغ الصبر، خاصة بعد التطورات الدرامية الصادمة التي شهدتها الحلقة الرابعة. حيث تواصل مفتاح مع ولعة ليبلغه بموافقة سحر على الزواج منه. وفي أجواء احتفالية، اصطحب ولعة صديقه سائق التوك توك ليقوم بزفّته أثناء توجهه لعقد قرانه. ولكن أثناء الصعود للمراسم، طُلب منه إحضار شاهد، فاستدعى صديقه، ليحدث الانفجار الدرامي غير المتوقع عندما يكتشف أن العروس سحر ليست سوى والدته. هذه الصدمة الكبرى تضع المشاهدين في حالة من الترقب لمعرفة تداعيات المواجهة المرتقبة بين الابن ووالدته في الحلقة القادمة. ويرصد لكم موقع الموجز موعد إعادة الحلقة الخامسة من مسلسل ولاد الشمس وموعد عرض الحلقة السادسة الذي يعرض في رمضان 2025.

مواعيد عرض مسلسل  ولاد الشمس الحلقة 5

تُعرض الحلقة الخامسة على قناة ON وفقًا للمواعيد التالية:

العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا

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موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل ولاد الشمس

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل ولاد الشمس على قناة CBC في:

العرض الأول: الساعة 11:00 مساءً


كما تبث قناة CBC دراما إعادة الحلقة وفقًا للمواعيد التالية:

الإعادة الأولى: الساعة 1:00 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 4:30 عصرًا


ويمكن أيضًا مشاهدة الحلقات عبر منصة Watch It الرقمية.

قصة مسلسل ولاد الشمس

تدور أحداث مسلسل ولاد الشمس حول شخصيتي "ولعة" و"مفتاح"، شابين نشآ داخل دار أيتام، حيث يكشف العمل عن الوجه المظلم لبعض دور الرعاية، مسلطًا الضوء على استغلال الأطفال من قبل صاحب الدار (محمود حميدة)، الذي يجبرهم على تنفيذ أعمال إجرامية مثل السرقة وغيرها.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته:

أحمد مالك

طه الدسوقي

محمود حميدة

معتز هشام

مريم الجندي

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