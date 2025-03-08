مسلسل وتقابل حبيب.. رامي صبري يتصدر التريند بأغنية «الحب عيبنا»

مسلسل وتقابل حبيب.. تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته «الحب عيبنا» التي أطلقها قبل ساعات من مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد من النجوم.

ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل حول أغنية مسلسل وتقابل حبيب.

أغنية مسلسل وتقابل حبيب



أغنية مسلسل وتقابل حبيب حصدت إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وتداول الجمهور مقاطع من الأغنية على مشاهد من المسلسل عبر موقع تيك توك بكثافة وحققت ملايين المشاهدات وتصدرت هاشتاجات "الحب عيبنا" و"رامي صبري" التريند عبر موقع إكس.



الأغنية تأتي ضمن السياق الدرامي للعمل الذي يعرض حاليا عبر قنوات دي إم سي ومنصة واتش إت، وذلك بعد اكتشاف "ليل الحسيني- ياسمين عبد العزيز" لخيانة زوجها يوسف "خالد سليم" مع نيكول سابا، وحملت كلمات الأغنية الكثير من معاني الحزن والحسرة التي تأتي بعد مقابلة الوفاء بالخيانة من أحد الأطراف.



أغنية «الحب عيبنا» هي مفاجأة النجم رامي صبري في الموسم الرمضاني والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي وإنتاج يونيفرسال.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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