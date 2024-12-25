رامي صبري ونانسي عجرم يتألقان في موسم الرياض بحفل غنائي مشترك

ضمن فعاليات موسم الرياض المبهرة، يستعد الفنان رامي صبري والفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي مميز في المملكة العربية السعودية يوم 3 يناير المقبل 2025 .

ويعد حفل الفنان رامي صبري والفنانة اللبنانية نانسي عجرم يعد بمثابة لقاء فني استثنائي يجمع بين صوتين من ألمع نجوم الساحة الغنائية العربية.

حفل الفنان رامي صبري والفنانة اللبنانية نانسي عجرم

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس مع جمهورها

بالتزامن مع استعدادها للحفل، احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأعياد الميلاد وشاركت جمهورها لحظات من البهجة والدفء نشرت نانسي صورة لها بجوار شجرة الكريسماس عبر حسابها على منصة "إكس"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أتمنى أن يجلب لكم موسم العطلات هذا ولأحبائكم السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها."

رامي صبري

ديو غنائي يجمع تامر حسني ونانسي عجرم

وبجانب حفل الفنان رامي صبري والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وفي نفس السياق يستعد نجم الجيل تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم لإبهار جمهورهما بمفاجأة مميزة خلال احتفالات رأس السنة في دبي الحفل، الذي يعد واحدًا من أبرز الفعاليات المنتظرة لهذه المناسبة، سيشهد تقديم الثنائي ديو غنائي مشترك لأول مرة على المسرح، وهو ما يضيف لمسة استثنائية لهذه الليلة الخاصة.

تامر حسني ، المعروف بأدائه الحماسي وأغانيه التي تصدرت قوائم النجاح، يعد من أبرز النجوم الذين يرتبط اسمهم بالمناسبات الكبرى وبمشاركة نانسي عجرم، التي تمتاز بصوتها الرقيق وأغانيها المحبوبة عبر الأجيال، ستكون هذه اللحظة الغنائية المشتركة حدثاً لا ينسى.

رد نانسي عجرم على شائعات انفصالها

على صعيد آخر، حرصت نانسي عجرم على الرد بحسم على شائعة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم نشرت نانسي صورة عائلية تجمعها بزوجها وبناتها أثناء تواجدهم في أحد جبال لبنان عبر حسابها على إنستجرام، لتنفي بذلك الشائعات المنتشرة وتؤكد استقرار حياتها العائلية.

لقاء مرتقب يجمع نانسي ورامي

يعد الحفل القادم لقاء فنياً استثنائياً يجمع بين صوتين لامعين في الوطن العربي وينتظر عشاق النجمين في السعودية وخارجها ليلة مليئة بالإبداع والموسيقى التي ستترك أثراً لا ينسى في قلوب الحاضرين.

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