تفاصيل حفل كاظم الساهر في 8 فبراير 2025

يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي كبير في أبو ظبي يوم 8 فبراير 2025، وذلك بعد حفله الناجح للغاية في دبي الذي أقيم مؤخراً الشركة المنظمة كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 1081 جنيهاً مصرياً وتصل إلى 28 ألف جنيه، ما يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها كاظم الساهر في العالم العربي.

يرصد لكم موقع الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية حول حفل القيصر كاظم الساهر المرتقب في أبو ظبي والمقرر إقامته يوم 8 فبراير 2025:

حفل دبي استقبال ضخم وأداء مميز

أحيا كاظم الساهر حفلاً غنائياً في دبي يوم 6 ديسمبر 2024، وشهد الحفل حضوراً هائلاً استقبل فيه القيصر بحفاوة بالغة قدم كاظم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل "زيديني عشقاً"، وسط تفاعل جماهيري كبير لم تشهده حفلاته من قبل الأداء الاستثنائي لكاظم أثبت مرة أخرى أنه ما زال محتفظاً بجاذبيته وشعبيته الكبيرة في الوطن العربي.

نبذة عن كاظم الساهر

ولد كاظم الساهر في مدينة الموصل العراقية يوم 12 سبتمبر 1957، نشأ في بيئة بسيطة ومليئة بالمعاناة انتقلت أسرته إلى بغداد عندما كان في العاشرة من عمره، حيث عاش في ظروف صعبة وكافح منذ صغره وعمل كاظم في عدة مهن مثل مصنع النسيج وبيع المثلجات، ولكنه لم يتخل عن شغفه بالموسيقى الذي ظل رفيقه طوال حياته تعلم العزف على آلة الجيتار ثم العود، وأظهر موهبة فذة في الغناء والتلحين.

مسيرته الفنية انطلاقة من معاناة كبيرة

بدأ كاظم الساهر مسيرته الفنية عام 1981 من خلال أغنية "ورد العشق"، التي كتب كلماتها الشاعر يوسف مقصود وألفها الساهر بنفسه في تلك الفترة، عانى كاظم وفرقته الموسيقية من صعوبات مادية كبيرة، حيث كانوا يضطرون للاستدانة لشراء الطعام مثل الأرز والفاصوليا، في ظروف صعبة وقاسية رغم هذه الظروف، استطاع الساهر أن يحفر اسمه في عالم الفن ويصبح واحداً من أعظم المطربين في الوطن العربي.

نجاح الألبومات والعمل مع كبار الشعراء

في عام 1984، أصدر كاظم الساهر أول ألبوماته "شجرة الزيتون"، الذي حقق نجاحاً لافتاً وأثار إعجاب الجماهير تعاون فيه مع الشاعر أسعد الغريري، وقدم معه أغاني مثل "عبرت الشط"، والتي أصبحت من أبرز المحطات في مسيرته وتوالت ألبومات كاظم الساهر بنجاح، وحقق إنجازات فنية كبيرة في حياته، وأصبح اسمه علامة فارقة في الموسيقى العربية.

مع كل حفل وكليب، يواصل كاظم الساهر تقديم الموسيقى التي تعكس عمق تجربته الحياتية، ويظل ملهماً لجمهور كبير يبحث عن جمال الصوت والكلمات حفلاته مثل حفل أبو ظبي القادم في 2025 تعزز مكانته كمصدر دائم للمعاني العميقة والألحان الساحرة.

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