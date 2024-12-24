بعد تصريحاتها المثيرة عن الزعيم.. أبرز أدوار سلوى محمد علي ووصية وفاتها

تصدرت الفنانة سلوى محمد علي محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول الفنان الكبير عادل إمام، المعروف بالزعيم، والتي أدلت بها خلال إحدى الفعاليات الفنية، حيث رأي البعض أنها هاجمت الزعيم بشكل سئ، ولكن كشفت فيما بعد حقيقة التصريحات المتداولة ونفت ذلك.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز محطات سلوى محمد علي الفنية وقصتها مع الزعيم عادل إمام خلال التقرير التالي.

سلوى محمد علي

نشأة سلوى محمد علي



ولدت الفنانة سلوى محمد علي في محافظة قنا بعيد مصر وهي أكبر أخواتها الخمسة من أسرة متوسطة الحال، والدتها كانت تعمل مدرسة وتربيتها شديدة الحزم، أما والدها كان يعمل مهندسًا وكان قريب من أبنائه، وشجعها سلوى على حب الفن منذ الصغر.

كانت سلوى ترافق والدها إلى السينما في عطلاته، وبدأ حبها للفن يتكون مبكرًا بسبب تربيته لها على حب الفن.

رغم طموح سلوى بالالتحاق بكلية الهندسة مثل والدها، إلا أن مجموع درجاتها لم يسمح بذلك، فاتجهت لدراسة التمثيل في معهد الفنون المسرحية.

ومنذ تخرجها، أثبتت نفسها كفنانة موهوبة، رغم اقتصار أدوارها غالبًا على الشخصيات الثانوية.

أبرز أعمال سلوى محمد علي

بدأت الفنانة سلوى محمد علي مسيرتها الفنية عام 1988، وقدمت مجموعة متنوعة من الأدوار في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية برغم أن أدوارها غالبًا ما كانت ثانوية، إلا أنها استطاعت أن تحفر اسمها في ذاكرة الجمهور بفضل موهبتها وحرصها على اختيار الأدوار ونجحت في تجسيد دور الأم.

من أبرز أعمالها دور "الخالة خيرية" في مسلسل الأطفال "عالم سمسم"، والذي رسخ مكانتها في قلوب الأطفال والأسر المصرية.

كما أضحكت الجمهور بدورها الكوميدي كعروس ساذجة في فيلم "جائنا البيان التالي" الذي جسدته مع الفنان سليمان عيد.

وقدمت شخصية المرأة الأرستقراطية في فيلم "أسرار عائلية".

أما في الأعمال الدرامية، فقد تألقت بأدوار الأم القاسية في مسلسلي "لأعلى سعر" و"بـ100 وش".

مشاريع سلوى محمد علي القادمة

تواصل سلوى محمد علي، نشاطها الفني حيث تستعد لمشروع مسرحي جديد قيد التحضير، من المقرر أن يبدأ بعد موسم رمضان 2025.

كما تواصل حاليًا تصوير مسلسل "أشغال شقة 2" بطولة أسماء جلال وهشام ماجد، حيث تجسد سلوى دور أم أسماء جلال ضمن أحداث العمل.

سلوى محمد علي

أخر أعمال سلوى محمد علي

شاركت سلوى في موسم رمضان الماضي بعملين، "صلة رحم" مع إياد نصار ويسرا اللوزي، و"أشغال شاقة" مع هشام ماجد وأسماء جلال، وشاركت بمسلسل "بين السطور" مع أحمد فهمي وصبا مبارك الذي تم عرضه قبل رمضان وحقق نجاح كبير.

وصية سلوى محمد علي

من جهة أخرى، تحدثت سلوى محمد علي عن وصيتها التي تطمح لتحقيقها بعد وفاتها، وهي أن يخرج جثمانها من المسرح القومي وأكدت: "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح، وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي."

وأضافت: "المسرح القومي بالنسبة لي ليس مجرد مكان، لكنه رمز لكل ذكرياتي الفنية. هذا المسرح احتضن العديد من أعمالي وأهم محطاتي."



سلوى محمد علي

تصريحات سلوى محمد على عن الزعيم تثير الجدل



تحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن الفن ودوره في توصيل الرسائل للجمهور وقالت: "الرسالة في العمل الفني متخليهوش دمه خفيف"، مشيرة إلى أن الأعمال التي تعتمد على الكوميديا قد لا تحمل دائمًا رسائل مباشرة، لكن هذا لا يقلل من قيمتها.

وأثارت تصريحاتها الجدل عندما ذكرت: "الفنان عادل إمام، رغم أنه أكبر فنان عربي وله تاريخ طويل، معظم أعماله الكوميدية لا تحمل رسائل مباشرة."

هذه الكلمات دفعت البعض إلى اتهامها بالتقليل من قيمة أعمال الزعيم، وهو ما نفته تمامًا فيما بعد.

رد سلوى على الانتقادات وتحريف التصريحات

في تصريح لاحق، أعربت سلوى محمد علي عن استيائها من الطريقة التي تم بها تحريف كلماتها عن الزعيم عادل إمام، وأوضحت أنها تحترم الزعيم وتعرف قيمته جيدا، قائلة: "مين مبيحبش عادل إمام؟ مكانته واضحة في كل البلاد العربية."

وأضافت: "أنا قلت إن المتعة اللي بيقدمها عادل إمام هي رسالة عظيمة بحد ذاتها هو أسعد الملايين بأعماله، وده دور عظيم ما يقلش عن أي دور آخر للفن."

وأكدت سلوى احترامها الكبير للزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أن أعماله التي أضحكت الجمهور وأدخلت البهجة إلى قلوبهم تحمل قيمة فنية كبيرة، حتى وإن لم تكن تحمل رسائل مباشرة.

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