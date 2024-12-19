فالنتينو.. نساء في حياة زعيم الفن عادل إمام

عادل إمام.. هذا الاسم الذي حقق العديد للفن وامتع الجمهور بـ فنه وفي هذا الموضوع نتتاول العلاقة بين الفنان الكبير عادل إمام والنساء اللاتي مررن في حياته ، فمن زوجته الداعمة إلى زميلات العمل اللاتي شكّلن معه ثنائيات ناجحة، وصولاً إلى المعجبات اللواتي أحببن وأعجبن به، هناك سلسلة من العلاقات المعقدة والمثيرة التي تستحق أن تُروى.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع الموجز أبرز النساء في حياة عادل إمام:

والدة عادل إمام

من أول النساء اللاتي اثرن في حياة الزعيم، كانت والدته لانه دائماً كانت تفضله عن أشقائه وكان الأقرب لها، وجاءت في أحد اللقاءات الإعلامية، حيث كانت تغمره بالدعوات، وكان لدعوتها: «ربنا يحبب فيك خلقه» مفعول السحر على حياة الزعيم.

عادل إمام

وعندما توفت والدته تأثر كثيرا بهذا الرحيل، ورُغم أنه لم يبين حينذاك تأثره بوفاة والدته، إلا أنه أكد فى أحد اللقاءات الصحفية أنه لم يُذرف دمعة واحدة حينما توفت والدته، ولكن وبعد مرور شهر على وفاتها، وأثناء قيادته للسيارة، توقف فجأة بعد أن تذكر والدته، وانفجر فى البكاء؛ ليشعر بعدها أنه فقد أهم وأغلى إنسانة فى الوجود.

عادل إمام

زوجته هالة الشلقاني

وبعد وفاة والدته بعدة سنوات وجد عادل امام حب عمره وهى زوجته هالة الشلقاني، التى أثرت بشكل كبير فى حياته، فهم عاشا سويًا سنوات طويلة، من الحياة الأسرية المستقرة، رُغم أنهما تزوجا دون علم عائلتها، الذين كانوا في حالة اعتراض بسبب عمله، ولكنها أصرت على الزواج منه، ومن وقتها وهو يدين لها بالكثير من الأمور، وكُللت قصة حبهما بثلاثة أبناء هم رامى ومحمد وسارة.



ثالث إمراة، فى حياة الزعيم، هي ابنته الوحيدة سارة، التى رفض دخولها الوسط الفني، رفضًا قاطعًا وصرح فى العديد من البرامج، أنه لا يستطيع أن يرى ابنته فى أحضان رجلًا غريبًا على شاشة السينما.

شقيقؤة الزعيم مني

شقيقته منى، كذلك كانت من أقرب الشخصيات إلى قلبه، وكان لها تأثير كبير على حياة «الزعيم» فكانت مستشاره الأول دائمًا فى كل الأمور.

عادل إمام

أحفاد الزعيم

أما حفيداته فلهن النصيب الأكبر من الحب، حيث رزق عادل امام بـ6 حفيدات هم هالة، وكاميليا، وأمينة، ورُقية، وخديجة، وقسمت.

حقيقة اعتزال عادل إمام الفن

كشف المقربون من الزعيم أن قرار الاعتزال ليس من الآن، ولكن القرار منذ 4 سنوات، أثناء تصوير مسلسل " فالنتينو" الذي عرض في رمضان من العام 2020، وكان من أصعب الأعمال الدرامية التي قام بتصويرها نظراً لتفشي وباء كورونا آنذاك، إلى جانب الحالة الصحية الصعبة للفنان.

كما أضافوا أن الفنان كان عمره 80 عاما وقتها، ولم يعد يقوى على التصوير لأوقات مضنية تمتد إلى 16 ساعة باليوم الواحد، لذلك كان يقضى وقتا طويلا داخل غرفته في موقع التصوير لينال قسطا من الراحة، نظراً لعدم تحمله مشقة العمل المتواصل، مشيرين إلى أن الزعيم قرر خلال تصوير" فالنتينو"، أن يكون هذا هو آخر أعماله الدرامية.

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