عودة عادل إمام للتمثيل بعد اعتزاله والسر رامي إمام.. إليك التفاصيل

منذ انتهاء عرض مسلسل "فلانتينو" في رمضان 2020، والزعيم عادل إمام لا يزال محط أنظار الجمهور، وسط شائعات لا تهدأ عن حالته الصحية، اعتزاله، وحتى إمكانية عودته للفن، هذه الشائعات التي لم تتوقف على مدار أربعة أعوام، أصبحت واقعًا معتادًا لعائلته التي تجد نفسها دومًا مضطرة للنفي والرد.

هل يعود عادل إمام إلى الشاشة مجددًا؟



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند جوجل بعد ظهور تصريح جديد، لنجله المخرج رامي إمام، أوضح خلاله أن عودة والده إلى التمثيل ليست مستبعدة، لكنه أكد أن ذلك مرهون بوجود دور جديد ومميز يناسب مسيرته الطويلة، هذا التصريح جاء ليغلق الباب أمام كثير من التساؤلات حول أسباب غيابه عن الساحة الفنية، مضيفاً:"الأمر يعود إلى العمل الذي يعرض عليه، هو مستعد يرجع تاني عادي لكن هو مش عايز يكون موجود لمجرد التواجد، وإن شاء الله لو جاله عمل فني حلو هتشوفوا تاني عادي".

الشائعات عن عادل إمام

رامي إمام كشف خلال لقائه في برنامج ET بالعربي أن الشائعات حول والده أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، معلقاً:"نحن كعائلة عادل إمام أصبح لدينا مناعه ضد الشائعات التي تطاردنا منذ سنوات".

وأشار إلى مواقف طريفة من حياة الزعيم، مثل تناوله العشاء بمطعم لتنتشر شائعة أنه المالك، أو انتقاله إلى شقة جديدة ليقال إنه اشترى المبنى بأكمله.

عادل إمام

قرار الاعتزال وقضاء الوقت مع العائلة

في يناير الماضي، أعلن رامي إمام أن والده قرر اعتزال الفن نهائيًا، وقال إن هذا القرار نابع من رغبة الزعيم في الاستمتاع بوقته مع أسرته وأحفاده بعيدًا عن ضغوط العمل، وأضاف: "من وقت لآخر تتعدد شائعات حول صحة عادل إمام بحب اطمئن الجمهور والدي بخير وصحته جيدة، الناس بتقول أنه أكيد مريض لكن طبعًا لا هو كويس جدًا ويستمتع مع أحفاده والشائعات مش بتأثر فينا لاننا متعودين لكن هو شايف ومتابع كل حاجة وساعات يتأثر بده بس عارف جمهوره كويس ومتفهم إن الحاجات دي طبيعية".

عادل إمام



مسيرة عادل إمام الفنية

على مدار مسيرته، قدم عادل إمام أكثر من 170 فيلمًا، و8 مسلسلات، والعديد من المسرحيات، محتفظًا بمكانته على قمة النجومية لعقود، وكان مسلسل "فلانتينو"، الذي شاركته في بطولته دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، وفاء صادق هو آخر أعماله، حيث عُرض عام 2020 وأخرجه رامي إمام.

اقرأ أيضًا:

الزعيم نمبر وأن.. محمد إمام يطمئن الجمهور على حالة عادل إمام الصحية

حقيقة ظهور عادل إمام في عزاء حسن يوسف أمس وتفاصيل حالته الصحية