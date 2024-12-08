كوكب الفن.. رفضت التمثيل مع عادل امام حكايات وأسرار عبلة كامل

تحتفل اليوم الفنانة عبلة كامل، بعيد ميلادها، حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1960، وهي النجمة التي أجمع على موهبتها الوسط الفني بأكمله، تتميز عبلة بتلقائية الأداء دون تكلف وعلى الرغم من أنها لم تدرس التمثيل واعتمدت فقط على الموهبة إلا أنها تحاكي نجوم هوليوود من حيث الآليات التي تعتمدها عبلة في لعب الشخصية ومن ضمنها هي آلية الشئ ونقيده حيث تخفي المشاعر الحقيقية وتظهر على ملامحها مشاعر مختلفة تمامًا كي تقحم الجمهور في الاعتناء بالشخصية دون شعور.



ويستعرض لكم الموجز تفاصيل حياتها في السياق التالي.

عن حياتها

وُلِدَتْ عبلة كامل في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تخرجت عام 1984 من كلية الآداب قسم مكتبات، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما «نوبة صحيان»، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.

حياتها الفنية

دخلت عبلة مجال التمثيل بالصدفة البحته مجاملة لأصدقائها وتيمت بعدها بالفن ولفتت أنظار المخرجين، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم «وداعا بونابارت» ليوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» واشتراكها في عدة مسلسلات.

حياتها الأسرية

عبلة كامل

تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت إبنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما انفصلا لاحقًا. وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأكثر من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

ارتدت الحجاب في عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا أن نشاطها الفني قل وأصبح ظهورها في الغالب بالمسلسلات التلفزيونية حتى اعتزلت الفن عام 2018 تزامنا مع عرض آخر اعمالها الفنية وهو مسلسل سلسال الدم 5.

سر عدم مشاركتها مع الزعيم عادل إمام

قدمت الفنانة عبلة كامل صرح كبير من الأعمال الفنية بمشاركة ألمع نجوم الوسط الفني مثل نور الشريف ومحمد صبحي وغيرهم ولكن لم نر أي عمل فني يجمع بينها وبين الفنان عادل إمام والسر في ذلك هو التلامس و الإيحاءات الجنسية التي أصبحت لازمة في جميع أعمال عادل إمام والتي طالت جميع النجمات اللائي عملن مع عادل إمام مثل يسرا و لبلبة والشئ بالشئ يذكر فيكشف لكم موقع الموجز الدور الذي رفضته عبلة كامل وأسند إلى لبلبة وأصبح علامة فارقة في مشوارها الفني.

عريس من جهة أمنية

أعلنت لبلبة في لقاء متلفز لأول مرة أن دورها في فيلم عريس من جهة أمنية كان في البداية مكتوبًا لعبلة كامل لكنها رفضته والسؤال يطرح نفسه هل رفضته بسبب مشهد الجلوس على ساق عادل إمام..؟، ومن ثم أسند عادل الدور إلى صديقته المقربة فنيا وواقعيا لبلبه.

أهم أعمال عبلة كامل

قدمت الفنانة عبلة كامل مسيرة فنية حافله بالأعمال المميزة ومن أبرز أعمالها قشر البندق، سواق الهانم، مرسيدس، خالتي فرنسا، اللمبي، سيد العاطفي، بلطية العايمة، كلم ماما، عودة الندلة.

ومن أشهر أعمالها دراميا مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، سلسال الدم، حديث الصبح والمساء، ليالي الحلمية، المال والبنون، ضمير أبلة حكمت، ريا وسكينه، هوانم جاردن سيتي.

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