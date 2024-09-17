في عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية لـ عبلة كامل وهذه حقيقة تدهور صحتها

تحتفل اليوم الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها، حيث ولدت في 17 سبتمبر عام 1960 بقرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، درست في كلية الآداب وتخرجت عام 1984.

عبلة كامل

معلومات عن عبلة كامل



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها، بدأت مسيرتها الفنية بمشاركتها في فيلم "وداعاً بونابرت" مع يوسف شاهين، وبرزت في مسرحية "وجهة نظر" مع محمد صبحي.

زيجات عبلة كامل

اسمها عبلة كامل محمد عفيفي، تزوجت عبلة كامل أول مرة من الفنان أحمد كمال، ورزقت بابنتين هما زينب وفاطمة، ثم انفصلت عنه، تزوجت بعد ذلك من الفنان الراحل محمود الجندي عام 2003، لكنهما انفصلا في 2005 بعد عامين من الزواج، لم ترزق عبلة كامل بأطفال من زواجها الثاني ولم تتزوج مرة أخرى.

أعمال عبلة كامل

أدت أدواراً بارزة في مسلسلات وأفلام مثل "لن أعيش في جلباب أبي"، و"حديث الصباح والمساء"، و"خالتي فرنسا"، و"سلسال الدم"، ارتدت الحجاب عام 2005، واستمرت في العمل الفني بانتقاء أدوارها بعناية.

عبلة كامل

حقيقة تدهور حالتها الصحية

انتشرت شائعات مؤخراً عن اعتزالها ومرضها، لكنها نفت هذه الأخبار، وأكدت عبر تصريحات زوجها السابق أحمد كمال أنها بصحة جيدة، وأن الحسابات التي تتحدث باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي ليست لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:"الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية هو كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة، واضطرت للذهاب لوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراء قانوني لتثبت أن هناك حسابًا ينتحل شخصيتها، لأنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي".

قال كمال عنها: "لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا بأي شكل من الأشكال"، و أوضح بأحد البرامج التليفزيونية، إن سبب انفصالهما ليس له أي علاقة بحجم نجوميتهما وأن السبب الرئيسي وراء انفصالهما هو الاختلاف في بعض وجهات النظر والتي أثرت بطريقة سلبية على زواجهما، و قال عنها المخرج أحمد صقر ببرنامج صاحبة السعادة: "غيرت سيناريو هوانم جاردن سيتي عشان عبلة كامل.. كنت بعمل المسلسل، وكانت معايا عبلة كامل فيه، وحصلها موقف وكانت على المسرح، ووقع الأسانسير على رجليها واتعورت، فاعتذرت عن المسلسل، فكلمت منى نورالدين، وقلت لها شخصية (شكران) مفيش مانع يكون عندها عجز من الأول ونبدأ بيها ونزود الشخصية، وكلمت عبلة وقلت لها مفيش اعتذار، هتعملي المسلسل ورجلك مربوطة، ولما تخفي هتكملي الدور".

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