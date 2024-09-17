عبلة كامل.. حكايتها مع الإفيهات ولقطات مهمة في حياتها

عبلة كامل، ليست مجرد ممثلة، بل هي فنانة شاملة استطاعت أن تجسد شخصيات متعددة ومتنوعة فمن المرأة البسيطة إلى الشخصية القوية، قدمت لنا لوحات فنية رائعة، في هذا اليوم الخاص، نستعرض أبرز ملامح شخصيتها الفنية والأسباب التي جعلتها أيقونة للفن المصري، يرصد لنا الموجز أبرز الجمل التي قالتها وملامح شخصياتها الفنية.

عيد ميلاد عبلة كامل

يحتفل جمهور الفنانة عبلة كامل اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر بعيد ميلادها الـ 64 عاما، وخلال السنوات الماضية نجحت في أن تخطف قلوب جمهورها حتي بعد ابتعادها عن الوسط الفني، إليك نبدة عن حياتها.

عيد ميلاد عبلة كامل

افيهات في حياة عبلة كامل

اشتهرت عبلة كامل ببعض الافيهات التي مازالت موجودة بينا الناس حتي الآن، ودائما ما تتصدر المشهد بسبب تلك الافيهات وأبرزهم:

ـ كان على عيني.

- عايز تكسب رضا أمك طلع عربية الكبدة بتاعت أبوك.

ـ نسيت تاكل؟.. نسيت تشرب؟.. نسيت تنكد على أمك؟.

عبلة كامل

- ساندويتشاتك في إيدك.. قلمك ومسطرتك في جيبك.. مذاكرتك في دماغك اللي يقولك غششني قطعه.. غش أنت.

ـ والنبي عوض عليّ عوض الصابرين يا رب.

ـ أنا ممكن لا أكل ولا أشرب بس الراجل اللي بحبه يطبطب عليّ كدهوه ويقولي سلامة رجلك من الوقفة يا وداد.

ـ أتجوزني عشان خاطري.

ـ كُل أنت يا عبده متشغلش بالك بحد.

عبلة كامل

لماذا يحب الجمهور عبلة كامله ؟

كان لدور عبلة كامل في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي نقلة كبيرة في شخصية الأم، وظهورها كربة منزل محبة لأبنائها، بل ومتفهمة لكل ما يمرون به، حتى مع غضبها منهم في بعض الأوقات إلا أنها تظل بجانبهم دون عتاب أو لوم.

وأيضاً في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كانت عبلة كامل زوجة قنوعة لا تجادل ولا تطلب شيئاً ليس في مقدار زوجها، كغالبية أمهاتنا، فكان عبد الغفور البرعي يسعى بكل قوتها لسعادتها وحتى يرى ضحكتها وابتسامتها على وجهها. وكانت كذلك داعمة له وأفضل سند له، كما نرى هذا النموذج كثيرًا بين أمهاتنا وآباءنا.

"يا عشرتي الغالية يا نعمة" الجملة الشهيرة في مسلسل حديث الصباح والمساء، عندما علمت جليلة بوفاة صديقة عمرها نعمة والتي قامت بدورها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، المشهد الذي أبكى كل من شاهده، ونسخة طبق الأصل من امهاتنا اللاتي يحزنّ كثيراً لفقدان الأحباء.

في فيلم اللمبي، كانت عبلة كامل تقوم بدور الأم التي تقف بجانب ابنها طوال الوقت، بداية من تجهيز فرحه ومساعدته لحل مشاكله مع خطيبته، حتى عندما قرر استكمال دراسته كانت تشبه الكثير من الأمهات عند وقوفها أما لجنة الامتحان، ولكنها قدمت الشخصية بشكل طريف وكوميدي.

طيلة مسيرتها الفنية كانت الفنانة عبلة كامل اختياراتها في الأزياء تشبه الملابس التي نرتديها في بيوتنا واختيارات أمهاتنا، فترتدي ملابس مريحة ولا تخلو من الأناقة وازداد التشابه بعد ارتدائها الحجاب سواء لفة الحجاب "الاسبانيش" في فيلم عودة الندلة، حتى ظهورها الأخير في سلسال الدم.



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