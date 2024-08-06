أبرز تصريحات محمد رياض عن ذكرياته مع محمود ياسين وعبلة كامل

تحدث الفنان محمد رياض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" عن توليه منصب رئيس المهرجان القومي للمسرح، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية كبيرة نظرًا لأهمية المهرجان ومكانته في الوطن العربي، وفي التطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته.

تصريحات محمد رياض



وأوضح محمد رياض أن الدورة الـ 17 من المهرجان تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، بناءً على ترشيح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، قائلاً:"إن الدورة الـ 17 من المهرجان حملت اسم الفنانة سميحة أيوب وذلك الترشيح جاء عن طريق مكالمة من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني خلال الدورة السابقة وقالت أنه يجب أن نعلن خلال آخر اليوم عن اسم الفنانة سميحة أيوب في الدورة المقبلة".

رسالة محمد رياض لشهيرة

كما أعرب محمد رياض عن تقديره لظهور الفنانة شهيرة في المهرجان، واصفًا إياها بأنها فنانة عظيمة وداعمة له، وأشاد بوقارها وبهجتها التي أضافتها للمهرجان، مُضيفًا:" هي فنانة عظيمة ولفته رائعة منها إنها تكون موجودة وتدعمني وتشجعني، ووجودها أضاف نوع من الوقار والبهجة للمهرجان، واتفاجئت من وجودها".

علاقة محمد رياض وياسر جلال

وفي حديثه عن صداقته مع الفنان ياسر جلال، أكد محمد رياض على أنه شخص وفي ويحب مساعدة زملائه، نافيًا ما يقال عن رفضه لدعمهم في الأعمال الفنية، مُعلقًا:" فنان رائع للغاية وما يقال عنه بأنه يرفض أن يدعم زملائه ويرشحهم في أعمال فنية، غير صحيح، ياسر جلال بيحب يساعد كل زمايله وشخص وفي وصديق عزيز وكل الناس بتحبه بس في تحفظات يعني الترشيحات بتبقى خاصة بالمخرج لأنه بيبقى شايف العمل كله وصاحب الحق وليها علاقة بالانتاج شوية، لكن ياسر مفيش فرصة يقدر يساعد حد من صحابه".

ذكريات محمد رياض عن محمود ياسين

كما تناول الفنان محمد رياض ذكرياته مع والد زوجته، الفنان الراحل محمود ياسين، مشيرًا إلى تفهمه وحنانه خلال فترة زواجه من رانيا محمود ياسين، وأشار إلى رفضه لصفعه على وجهه خلال أحد مشاهد مسلسل "التوبة"، حرصًا على مشاعر حفيده، مُعقبًا:" كنت في بداية حياتي وامكانياتي المادية محدودة ولكنه سهل لي أشياء كثيرة ولم يثقل علي في أي شيء، وكنت بهرب أشتغل مع الراحل محمود ياسين علشان محدش يقول عليا إني بشتغل بالواسطة والحاجات دي، واشتغلت معاه وهو قالي ليه مش عاوز تشتغل معايا والمشهد ده مكتوب في الاسكريبت والمفروض إني أنا ابنه وشخص مستهتر ويضربني بالقلم لكنه رفض والمخرج اتكلم معاه وقاله لأ، بعدها قولتله اضربني عادي، قالي يا حبيبي لو أنا ضربتك وابنك عمر شافني وأنا بضربك هيفضل فاكرلي المشهد ده العمر كله، عمل حساب لحفيده".

تصريحات محمد رياض عن زوجته وعبلة كامل

وأشاد الفنان محمد رياض أيضًا بالفنانة عبلة كامل، واصفًا إياها بالفنانة العظيمة والتلقائية، وأثنى على موهبة زوجته رانيا محمود ياسين، مؤكدًا دعمه لها في أي بطولة مطلقة قد تقوم بها، مُعقبًا:" عبلة كامل فنانة عظيمة وكانت تلقائية ومميزة وطيلة الوقت كانت تفاجئنا خلال تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وبشوف كلام رانيا عني وحبها ليا دي حاجه حلوه وربنا يديم بينا الحب وحياتنا ويخلينا ولادنا وهي عشرة عمرة طويلة ربنا يحفظها ويخليها لينا كلنا، عاوز أقولها ربنا يوفقك وتستاهلي كل خير وانتي فنانة موهوبة وشاطرة واللي يميزها أنها بتشتغل على الشخصية كويس اوي وبتجتهد وموهوبة بالفطرة ومثقفة ومفيش دور عملته إلا ما كان مميز جدًا جدًا".

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