400 الف جنيه.. فيلم توأم روحي يضع أماني التونسي في ورطة قانونية

أثارت المؤلفة أماني التونسي، جدل كبير بعد مساءلتها القانونية حول فيلم "توأم روحي" الذي تم عرضه منذ سنوات في السينمات بطولة حسن رداد، حيث أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا نهائيًا يؤكد اقتباس المؤلفة لفكرة فيلم "توأم روحي" من رواية "عابر" المحمية قانونيًا للمؤلف محمد السيد رحمة.

يرصد الموجز، قضية المؤلفة إيمان التونسي حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية واستخدام الأفكار الأدبية دون إذن.

فيلم توأم روحي

تفاصيل الحكم القضائي للمؤلفة إيمان التونسي.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بأن المؤلفة أماني التونسي، اقتبست فكرة فيلم "توأم روحي" بالإضافة إلى اسم شخصية "ريم" التي ظهرت في أحداثه، وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة "أمينة خليل".

وبعد استناد المحكمة إلى تقرير خبير الملكية الفكرية، ألزمت أماني التونسي بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 500 ألف جنيه لصالح المؤلف محمد السيد رحمة، بالإضافة إلى تحملها المصاريف القانونية.

أماني التونسي

محاولات الاستئناف والرفض



تقدمت أماني التونسي بالتماس لإلغاء الحكم، معللة أن إجراءات التقاضي تمت على عنوان غير صحيح ومع ذلك، رفضت المحكمة الالتماس بعد مراجعة الأوراق، وأكدت أن العنوان المستخدم هو العنوان الرسمي الذي قدمه المدعى عليها سابقًا، كما ألزمتها المحكمة بدفع غرامة قدرها 400 جنيه مع المصاريف.

يُذكر أن أماني التونسي سبق ورفعت دعوى ضد المؤلف محمد السيد رحمة بتهمة التشهير والمطالبة بالتعويض، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، مما عزز موقف المؤلف في القضية الأساسية المتعلقة بحقوق روايته.

تصريحات أماني التونسي حول الحكم

وفي أول تعليق لها بعد الحكم، نفت أماني التونسي علمها بالقضية من البداية، مؤكدة أن الحكم صدر غيابيًا، وأعلنت أنها ستقدم مستندات تثبت براءتها في الاستئناف.

وقالت في تصريحات صحفية: سبق أن قدمت شكوى في نقابة المهن السينمائية، وسحبت الشكوى بعد تقديمي مستندات تثبت صحة موقفي.

كما أشارت إلى أن فيلم "توأم روحي" عُرض في 19 أغسطس 2020، في حين أن رواية "عابر" تم إصدارها في معرض الكتاب عام 2021، مما يعني أن الرواية صدرت بعد عرض الفيلم بفترة.

المؤلفة أماني التونسي

فيلم "توأم روحي" بين النجاح والجدل



فيلم "توأم روحي" الذي أُطلق في أغسطس 2020، حقق نجاحًا جماهيريًا، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وإخراج "عثمان أبو لبن"، إلا أن هذا النجاح أصبح محل جدل بسبب اتهامات الاقتباس التي انتهت بحكم قضائي ضد مؤلفته.

الحكم النهائي

أكدت المحكمة أن أماني التونسي أعتدت على حقوق المؤلف كحمد السيد رحمة بتحويل روايته إلى سيناريو الفيلم دون إذن مسبق، مما يجعل الحكم تأكيدًا لحقوق الملكية الفكرية وحماية الأفكار الإبداعية من الانتهاك.

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