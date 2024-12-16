ننشر حيثيات الحكم باعترافات خالد يوسف في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

أكدت حيثيات حكم محكمة جنح الجيزة، على حبس المخرج عمر زهران، في قضية مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن شهادة المخرج خالد يوسف، زوج المجني عليها، حيث صدرت حيثيات الحكم، بعد أن قضت بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لزهران، برئاسة المستشار أحمد حسين عبدالحميد.

شهادة خالد يوسف في قضية عمر زهران

الموجز تستعرض هذه الحيثيات، إذ جاءت أنه بسؤال خالد يوسف حلمي محمد يوسف، مخرج سينمائي، شهد أنه نما إلى علمه من زوجته المجني عليها سرقة بعض المشغولات الذهبية وساعات اليد الخاصة بها من الشقة محل سكنهما، وأنه إبان ذلك انتقل إلى المسكن خاصته رفقة كل من عمر زكريا زهران، و"عنتر. ح. م"، وقاما الأخيران بالبحث بأرجاء المسكن حال انتظاره نتائج البحث.

عثور عمر زهران على حقيبة المجوهرات

وتابعت حيثيات الحكم، أنه عقب ذلك حضر إليه عمر زهران وأبلغه بعثوره على حقيبة جلدية بداخلها كيسين بلاستيكيين بداخل كل منهما المصوغات الذهبية المعثور عليها، وهي "ساعة ذهبية مرصعة بألماس ماركة أوديماربيجيه، وحلق ألماس، وزفير، وخاتم ألماس، وزمرد وإسورة ذهبية، وخاتم أزرق بلوتوباز وخاتم ألماس تركواز وخاتم أحمر مرصع بألماس، وخاتم سولتير".

خالد يوسف وعمر زهران وشاليمار شربتلي

خالد يوسف يتصل بزوجته ويخبرها بالحقيقة

وأكدت التحريات أن خالد يوسف سارع بالاتصال بزوجته المجني عليها مخبرًا إياها بعثورهما على المنقولات سالفة البيان، وأردف أنه لم يبصر أي من المتهمين بحوزته تلك المنقولات قبل العثور عليها أو حال العثور عليها.

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مستجدات في قضية سرقة شقة شاليمار المتهم بها المخرج عمر زهران