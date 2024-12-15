شاليمار شربتلي.. ننشر حيثيات الحكم على عمر زهران في واقعة مجوهرات

كشفت محكمة جنح الجيزة، عن حيثيات حكمها على المخرج عمر زهران بالحبس عامين في واقعة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، الموجز تستعرض حيثيات الحكم على المخرج عمر زهران.

سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

وأكدت محكمة جنح الجيزة أنها استندت في حكمها على بلاغ شاليمار شربتلي، والذي تقدمت به عام 2023، لقسن شرطة 15 مايو، تتهم فيه المخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها من داخل شقتها في برج الفور سيزون بالجيزة، مؤكدة أن المتهمين قد دخلوا الشقة أثناء غيابها عن البلاد، وكان أحدهم يعمل كخادم والأخر كمساعد.

مغادرة شاليمار شربتلي مصر

وجاء في سير التحقيقات أن شاليمار شربتلي كانت قد غادرت إلى السعودية في 5 أبريل 2022، لتعود في 5 مايو من نفس العام، واكتشفت أن شقتها قد تعرضت للسرقة يوم 12 مايو، ليتضح لها بعد المعاينه أن النوافذ والأبواب كانت سليمة، الأمر الذي استدعى التحقيق في دخول العاملين من خلال مفتاح الشقة.

وذكرت شاليمار شربتلي خلال التحقيقات أن المفقودات عبارة عن ساعة ذهبية مرصعة بالماس ماركة "أوديمار بيغه"، ساعة ماركة "رولكس" مرصعة بالماس، وأخرى ماركة "كارتييه"، فضلا عن عدة خواتم وأساور مرصعة بالألماس، لتبلغ القيمة الإجمالية للمفقودات نحو 2.5 مليون دولار.

حيثيات المحكمة

وأكدت حيثيات المحكمة أنها استندت في بداية التحقيقات على أقوال وشهادة خالد سيد علي خليل، مدير أمن برج الفور سيزون، حيث أشار إلى عدم إقامة شاليمار بشكل دائم في شقتها، وأن عددًا من العاملين كانوا يدخلون الشقة لتنظيفها بناء على إذن منها.

كما جاء في التحريات أن المتهمين دخلا الشقة عدة مرات دون علم المجني عليها، رغم أن الباب كان مفتوحًا لهم، وبعد إبلاغ الشرطة بالسرقة، قامت شاليمار بمحاولات للعثور على المسروقات بمساعدة المتهم عمر زهران، حيث أحضر عامل تنظيف آخر للبحث عن المجوهرات وبعدها أقنعها بضرورة إحضار عراف وفي إحدى المحاولات، عثروا على بعض المسروقات داخل خزينة الشقة.

عمر زهران

ثبوت التهمة ضد عمر زهران

ليأتي في التحقيقات ثبوت التهمة ضد عمر زهران، حيث كان يحمل مفتاح شقة شاليمار شربتلي، فضلا عن تأكيد الشهود أنهم رأوه يدخل الشقة عدة مرات خلال غياب شاليمار كما قدمت شاليمار صورًا من دفتر الأحوال الخاص بالبرج تثبت دخول المتهم إليها عدة مرات.

وكشفت تحريات المباحث والذي استندت عليها المحكمة في حكمها، أن اسم عمر زهران ظهر في سجل دخول الشقة عدة مرات، وشاهد آخر أكد أن عمر زهران كان بحوزته حقيبة عند دخول الشقة، ولكن لم يلاحظ وجود أي مسروقات داخل الحقيبة.

استغل ثقتها وسرقها

وحسبما أكدت المحكمة في حيثياتها أن عمر زهران استغل علاقته، بـ شاليمار شربتلي حينما طلبت منه الدخول إلى شقتها أثناء فترة غيابها، برفقة عاملين للنظافة، حتى يراقب تواجدهما، الأمر الذي مكنه من سرقة مجموعة من المجوهرات، حيث كان زهران يملك مفتاح الشقة، وتمكن من الدخول إليها عدة مرات أثناء غياب شاليمار شربتلي عن البلاد، قبل أن يتم اكتشاف السرقة بعد عودتها من السعودية.

وتتبعت النيابة العامة الأدلة والشهادات التي تشير إلى تورط عمر زهران في السرقة، حيث تم العثور على بعض القطع المسروقة في محاولات بحث استهدفت إعادة المسروقات.

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