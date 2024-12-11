مرتضى منصور أمام القضاء بإمضاء خالد يوسف.. السبب عمر زهران وشاليمار الشربتلي

مرتضى منصور.. مازالت الأحداث تتوالي في الوسط القانوني والإعلامي على حد سواء، ليكون السبب الرئيسي لجديد هو المخرج خالد يوسف والمستشار مرتضى منصور، تفاصيل جديدة تسردها الموجز.

بلاغ ضد مرتضى منصور

وكان المخرج خالد يوسف قد تقدم ببلاغ ضد المستشار مرتضى منصور، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بمباحث الانترنت، على خلفية محاكمته، ضمن فريق الدفاع الخاص يعمر زهران.

مرتضى منصور

مستندات تدين شاليمار ويوسف يقدمها مرتضى منصور

البداية كانت بجلسه عمر زهران، أمس الثلاثاء، حينما تقدم المستشار مرتضى منصور والمحامي محمد حمودة، بتسجيلات من هاتف عمر زهران، أثناء تحذير زهران وهالة صدقي من زوجها خالد يوسف، لترد بعدها بفترة مهددة إياهم "أنا هوريكم خالد هيعمل فيكم إيه".

خالد يوسف

دلائل تثبت براءة عمر زهران

وقدم المحامي محمد حمودة، خلال جلسة الاستماع، بعض الدلائل التي تثبت براءة عمر زهران، مؤكدا أن كل مايحدث بسبب هو اتهامات كيدية من شاليمار الشربتلي، بسبب أن هالة صدقي، عمر زهران، هاتفوها وحذروها من زوجها خالد يوسف، متهمين إياه بسرقته، لذا فهي تنتقم من عمر زهران.

تفريغ تسجيلات بهاتف عمر زهران

وأصر حمودة، على تفريغ تسجيلات صوتيه، أرسلتها شاليمار الشربتلي لعمر زهران، تتضمن تهديدا واضحا وصريحا، قامت بإرسالهما له بهما :"أنا هوريكم خالد يوسف هيعمل فيكم إيه"، ليقوم زهران بإرسال الرسائل إلى أحد أصدقاؤه يدعى مهاب، قائلا له: "بص يا مهاب الرسايل دي أنا بتهدد".

خالد يوسف وشاليمار الشربتلي

شاليمار الشربتلي تهدد عمر زهران

وتابع ممثل الدفاع، أن رسائل شاليمار واضحة جدا، فهي بمثابة تهديد واضح وصريح، الأمر الذي يحول الاتهام الموجه لعمر زهران، هو اتهام كيدي، مشيرا إلى أنه طلب من هيئة المحكمة الاستماع لتلك التسجيلات الصوتية، بسبب ثقته في عدالة المحكمة مطالبا القاضي بتحقيق الحق والعدل.

خالد يوسف وشاليمار الشربتلي وعمر زهران

كما طلب ممثل الدفاع من المحكمة إلزام شاليمار الشربتلي بتقديم الفواتير التي تثبت ملكيتها لتلك المجوهرات، والتي ادعت سرقة عمر زهران لها، حتى يتخذ الإجراءات القانونية، فضلا عن طلبه لتفريغ الهاتفين المحمولين للمتهم عمر زهران.

وكشف محمد حمودة عن ادعاؤه مدنيا ضد ، الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، بمبلغ 3 ملايين جنيه وواحد، مطالبا باستدعاء المدعية زوجة خالد يوسف والمحاسب المالي الخاص بها، لتواجده في الشقة مع عمر زهران باعتباره شاهد الاثبات في القضية ومواجهته بالمتهم.

اقرأ أيضا: تأجيل الحكم في استئناف عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي إلى 25 ديسمبر

مجوهرات شاليمار الشربتلي.. كيف عجز مرتضى منصور عن إنقاذ عمر زهران من السجن؟