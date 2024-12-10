شاليمار الشربتلي .. عندها شوال دهب وفلوسها أكتر من البنك المركزي

ارتبطت شاليمار الشربتلي بالفنان والمخرج خالد يوسف، مما أضاف بعدًا جديدًا إلى حياتها الفنية والشخصية، وقد شكل هذا الزواج ثنائيًا فنيًا مثيرًا للاهتمام، حيث يجمع بين موهبة شاليمار في الفن التشكيلي وإبداع خالد يوسف في عالم السينما.

ومن خلال موقع "الموجز" نقدم لكم أبرز المعلومات عن زوجة المخرج خالد يوسف في السطور التالية:

شاليمار الشربتلي عندها 52 سنة وثروتها 5 مليار جنيه، ومخزنه دهب والماظ، وساكنه في اغلي شقه في مصر

بتعشق خالد يوسف وبتكره مني فاروق وياسمين الخطيب، وصاحب عمرها خانها.

شاليمار الشربتلي

قصة شاليمار الشربتلي

والدها سعودي واسمه حسن عباس شربتلي

ومن كتر فلوسه قال بلسانه أنه ميعرفش معاه كام

ويمتلك اراضي تبلغ مساحتها 70 مليون متر.

واتجوز 3 مرات والزوجة التالته كانت مصرية اسمها جميلة وانجب منها ابنته شاليمار، وعندها 14 اخ واخت

وامتلكت من والدتها موهبة الرسم ومن والدها 5 مليار ورث.

ومع الفلوس الكتير وعيشه الملوك والقصور كانت بترفض تتجوز، حتي التقت بالمخرج خالد يوسف وقالت هو دا اللي ممكن اغير رأيي عشانه.

بداية تعارف شاليمار الشربتلي وخالد يوسف

شاليمار تعرفت على خالد يوسف صدفه عام 2010 عند صديقهم الشاعر جمال بخيت.

وشاليمار محبتش خالد يوسف لما شافته وقالت: اي الراجل اللي دمه تقيل ده.

ولكن القدر كان مصمم يجمع بينهم واتقابلوا للمرة الثانية عند الإعلامي محمود سعد والقاعدة كانت ثقافية، وخالد يوسف كان راجل ناصري ومس عاجبة نظام الملكية.

ولأن شاليمار سيدة سعودية ردت عليه وقالت له: كل كلامك غلط، مع أنه مقطع السمكه وديلها إلا أن عجبته شاليمار ومن هنا كانت بداية تعارفهم.

وعاشوا قصة حب انتهت بالزواج عام 2011 وانجبوا بنت وسماها خالد "شاليمار".

شاليمار الشربتلي وخالد يوسف

أزمة خالد يوسف مع مني فاروق

وكانت تجمع الثنائي ثقة كبيرة حتي حدثت أزمة خالد يوسف ومني فاروق وبالرغم من ابتعاد الكثير من حول خالد إلا أنها لم تصدق شئ عليه وسفرته إلي باريس لكي يعيش في القصر الخاصه بها، حتي تهدأ الأزمة.

وبعد رجوعه إلي مصر قدرت تخليه يظهر مع عمرو اديب في برنامجه "الحكاية" باتصال مع تركي آل الشيخ.

شاليمار الشربتلي وخالد يوسف

شاليمار الشربتلي وزوجها خالد يوسف مختلفين تماما في كل شئ، الا السجاير يتناولون نفس النوع دافيدو.

القصة الكاملة لسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

ومن فترة كانوا يجلسون في شقتهم بالفور سيزون وهي اغلي شقه في مصر، وشاليمار لاحظت عدم وجود مجوهراتها وشنطتها التي تحتوي على مجوهرات بقيمة 40 مليون جنيه مش موجودة.

وتواصلت شاليمار مع الشرطة وعلى الفور ذهبت إلي موقع الحادث في الفور سيزون، وقامت الشرطة بالتحريات اللازمة والتحقيقات ولكن لم يعثروا علي شئ.

هل عمر زهران هو السارق الحقيقي؟

والمخرج عمر زهران كان من اقرب الأشخاص لقلبهم ومن ثقتهم فيه كان معه مفتاح شقتهم، وبعد هذه الأزمة بفترة قصيرة تحدث معها زهران وقال لها انا عثرت على خاتم واسورة، ومن هنا كانت بداية الشك ونشبت بينهم خناقة وقالت له شاليمار: فين باقي الحاجه ياعمر، مؤكدة أن احنا دورنا في المنطقة دي وملقناش حاجه.

واتهمت شاليمار المخرج عمر زهران بالسرقة ، وذهبت الشرطة إلي منزلة البحث عن الأشياء وبالفعل وجدو شنطة المجوهرات اللي بتدور عليها ، ليرد زهران قائلاً: دي شاليمار ادتهالي هدية.

والمحقق سأله الشنطة بها اكسسورات حريمي، وهي هتعطيك هذه الاكسسوارات ليه ؟ومعرفش يرد والنيابة قررت حبسه وحصلت مواجهة بينه وبين شاليمار في النائبة ومن رقتها مقدرتش تتحمل الموقف واغمي عليها وفقدت الوعي.

وتدخل العديد من الأصدقاء لحل تلك الأزمة لكي تتنازل شاليمار عن المحضر المقدم، مقابل أن عمر زهران يعطي لها شنطة المجوهرات الخاصه بها، ولكنها رفضت.

اقرأ أيضاً:

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

عمر زهران: ربنا اللي مصدقني.. القصة الكاملة لقضيته مع شاليمار الشربتلي