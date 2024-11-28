مشعوذة وشهادة فنانات.. كواليس محاكمة عمر زهران في أزمة مجوهرات شاليمار الشربتلي

لم تكن جلسة محاكمة المخرج عمر زهران عادية، حيث تحولت إلى مسرح درامي شهد مفاجآت غير متوقعة، بدأت بساعات طويلة من المداولات داخل محكمة جنح الجيزة، حيث وجهت له تهمة سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات من الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

ويكشف “الموجز ”، التفاصيل الكاملة لمحاكمة قضية النخبة السينمائية، عمر زهران المخرج المعروف وكذا زوجة المخرج الشهير خالد يوسف.

استمرار حبس عمر زهران في قضية مجوهرات شاليمار الشربتلي

عقب عشر ساعات متواصلة داخل قاعة المحكمة، ترددت كلمات زهران الأولى عقب قرار تأجيل القضية، قائلاً: "لله الأمر من قبل ومن بعد.. ربي إني مغلوب فانتصر"، وذلك بعد صدور قرار باستمرار حبسه وتأجيل القضية إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، بناءً على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.

نص أقوال عمر زهران في اتهامة بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

توافدت الشخصيات العامة والفنانين لدعم المخرج الشهير عمر زهران، حيث حضرت الفنانة هالة صدقي، والإعلاميتان هالة سرحان وبسمة وهبة، كشاهدات نفي لصالحه. داخل القاعة، أدلى زهران بأقواله، معبرا عن صدمته من اتهام شاليمار الشربتلي له، رغم علاقة الصداقة التي تربطه بها وبزوجها خالد يوسف لأكثر من 20 عامًا، موضحا أنه كان معروفا في الوسط الفني بنزاهته وأخلاقه.

تفاصيل مثية في قضية سرقة عمر زهران زوجة خالد يوسف

خلال الجلسة، سرد زهران تفاصيل الواقعة قائلاً: "خالد يوسف قالي إن مراته شاليمار ضيّعت مجوهرات كتير، قلتله مراتك مهملة، والحاجات دي أكيد ضايعة وسط الكركبة في شقة الفورسيزون اللي هي أشبه بمخزن"، موضحا أن شاليمار طلبت منه مساعدتها في البحث عن المجوهرات، لكنه رفض في البداية، وعندما وافق لاحقا، وجد حقيبة مليئة بالمجوهرات داخل غرفة مغلقة.

وأشار زهران إلى أن شاليمار ادعت أن المجوهرات المسروقة تقدر بـ250 مليون جنيه، وأنه أعاد لها قطعا بقيمة 200 مليون واحتفظ بمجوهرات أخرى بقيمة 50 مليون، مستنكراً الاتهام قائلا: "هو أنا أرجع حاجات سرقتها وأفضح نفسي؟ ما كنت أرميها في النيل!"

عمر زهران وشاليمار

مفاجآت في محاكمة عمر زهران

أحد أبرز المفاجآت التي أثارها زهران خلال الجلسة كان حديثه عن اعتماد شاليمار على مشعوذين ودجالين لتحديد السارق، قائلاً: "قالتلي واحدة مشعوذة فتحت الكوتشينة وقالت إن أنا اللي سرقتها، وكانت عايزاني أفتح المندل وأجيب راجل مبروك يساعدنا في البحث عن المجوهرات".

شهادات هالة صدقي وبسمة وهبة في قضية عمر زهران

أثناء الجلسة، قدمت هالة صدقي شهادة نفي مؤكدة نزاهة زهران، وكشفت عن واقعة تتعلق بشقة مفروشة استأجرها خالد يوسف، حيث شوهدت فيها كمية كبيرة من المجوهرات، الأمر الذي أثار غضب شاليمار واعتقادها أن هالة صدقي تروج لهذا الخبر.

تأجيل الجلسة واستمرار حبس عمر زهران

في ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس عمر زهران، بينما أخلت سبيل المتهم الثاني، وهو عامل بشقة شاليمار، بناءً على طلب الدفاع لاستدعاء شاليمار الشربتلي والاستعداد للمرافعة المقبلة.

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