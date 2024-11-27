مفاجآت بالجملة في أولى جلسات المخرج عمر زهران وتأجيل القضية لـ"ديسمبر" المقبل

عقدت أمس أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران المتهم في قضية سرقة مجوهرات الفنانة شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.



وقررت المحكمة المختصة تأجيل القضية وفقاً لمتطلبات دفاع المتهم بتأجيل القضية للإطلاع على أوراق القضية وحضور الدفاع الأساسي الموكل من قبل المتهم وذلك لجلسة 3 ديسمبر القادم لسماع شهادة شاليمار الشربتلي.



وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة عنتر مساعد المخرج عمر زهران عما أسند إليه لعدم ثبوت أية تهمة جنائية عليه.

ربنا اللي مصدقني

أعرب المخرج عمر زهران عن حزنه الشديد في أولى جلسات محاكمته نتيجة للإتهام المسند إليه من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي بسرقة مجوهراتها والتي قيمت بنحو 50 مليون جنيهًا مصريًا.

ودافع عن نفسه أمام عدالة المحكمة بعبارة تتمثل في سطرين حيث قال " ربنا بس اللي مصدقني وعالم بكل حاجة".

تحقيقات النيابة العامة

أفات تحقيقات النيابه العامة بصحة البلاغ ووفقا لذلك أصدرت قراراً بضبطه وإحضاره لمباشرة التحقيقات معه وأثناء القبض عليه تم العثور على حقيقية سوداء بها مجوهرات مطابقة تماما لما تقدمت به شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف في البلاغ الموجه ضده.



طوق النجاة

ويرصد لكم الموجز مفاجآت قلبت موازين القضية رأسا على عقب حيث تفاجئ الحضور بطلب دفاع المتهم برغبته في سماع أقوال سيدتين وهم الفنانة هالة صدقي و الإعلامية بسمة وهبة.



وجاءت أقوال الفنانة هالة صدقي على النحو التالي " في يوم من الأيام كنت شاهدة على حوار بين شاليمار وخالد وقالها أنت ليه يا شاليمار سايبه شنطة الدهب دي قدام العمال".

وأفادت هالة بأن هذه الشقة ليست ملك المخرج عمر زهران ولكنها في الأساس ملك لمخرج شهير آخر.

وشهدت بسمة وهبة بأن مثل هذه الأفعال لا تصدر إطلاقا من قبل المخرج عمر زهران مؤكدة أنها على معرفة به منذ 30 عام لافتة إلى أن بينهما خصومة منذ 3 سنوات ولكنها أصرت على قول الحق واصفه إياه " أنظف وأشرف خلق الله".

واضافت " عندي مفاجآت هتتقال في القضية".



تفاصيل المسروقات



أفاد محضر الشرطة باقتناص مجوهرات ثمينة للغاية يقدر ثمنها بنحو 50 مليون جنيهاً شملت الأتي :

عدد 2 ساعة رولكس ألماس

ساعة ذهب وأخرى ألماس

ساعة كاركتير ألماس

أسورة ألماس كارتير

حلق ألماس

أسورة ذهب

خاتم مرصع بالألماس

خاتم ألماس زمرد

خاتم ألماس تركواز

خاتم بلوتوباز

خاتم سوليتير

أسورة مرصعة بالألماس

3 خواتم ألماس لولي

قرط من اللؤلؤ والألماس

قيراط ألماس

خاتم ألماس أزرق

عقد زفير

ساعة كارتير ذهب

ساعة كارتير حمراء.

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