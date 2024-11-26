فن الموجز| مطلوب مواهب غنائية لمسلسل الحلانجي وبدء تصوير فيلم 6 أيام

يواصل نجوم الفن، أحداثهم الفنية من دراما وسينما وحفلات غنائية في الوطن العربي لكبار النجوم خلال الفترة المقبلة أبرزهم شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان والموسيقى عمر خيرت.

يرصد الموجز أبرز الأحداث الفنية خلال الساعات الماضية في التقرير التالي.

بدء تصوير فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك

بدأ الفنان أحمد مالك تصوير مشاهده في فيلم "6 أيام" حاليا في منطقة مصر الجديدة تحت قيادة المخرج كريم شعبان، والعمل من تأليف وائل حمدي ويشارك فيه مع أحمد مالك عددا من نجوم الشباب.

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" حول شخصيتي يوسف وعالية، اللذين افترقا في المرحلة الثانوية بسبب ظروف قهرية، وبعد سنوات طويلة، تجمعهما الصدفة مجددًا، بعدما اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته..

ويطرح الفيلم تساؤلاً حول ما إذا كان القدر سيجمعهما مرة أخرى أم ستستمر حياتهما في طرق منفصلة.

أحمد مالك

السيناريست محمود حمدان يطلب مواهب غنائية لمسلسل الحلانجي

أعلن السيناريست محمود حمدان عن حاجته لمطربين شباب لتقديم أغنيات مسلسل الحلانجي، بطولة النجم محمد رجب، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وكتب محمود حمدان في منشور عبر "فيسبوك": "التحضيرات النهائية لمسلسل الحلانجي، بندور على شاب وشابة مطربين أصواتهم تكون مميزة جدًا يقدموا أغاني المسلسل، وياريت ترشحولي ناس فعلاً موهوبين ويستحقوا الفرصة، مش فارق عندنا يكونوا عملوا أغاني قبل كده أو معروفين، المهم الموهبة وصوتهم يكون مختلف ومميز وبالطبع، سيكون هناك مقابل مادي، أنا شخصيًا حابب يكونوا ناس جداد تمامًا ومحتاجين الفرصة دي، والمخرج والمنتج وافقوني الرأي."

السيناريست محمود حمدان

كما تم تداول صور من كواليس توقيع التعاقد، حيث ظهر محمد رجب مع المخرج معتز مطر، والسيناريست محمود حمدان، والمنتج ممدوح شاهين.

وأكد فريق العمل أن المسلسل سيقدم رؤية جديدة وأحداثًا مشوقة لجمهور الدراما الرمضانية.

حقيقة تشابه فيلم مين يصدق مع مسلسل 100 وش

عند طرح فيلم مين يصدق للمخرجه الشابة زينة عبد الباقي، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجد الجمهور أن بعض الأحداث تتشابه مع مسلسل بـ "100 وش" من حيث الاحترافية في عمليات السرقة، وظل الجمهور يتسأل هل الفيلم مقتبس من المسلسل المذكور؟ الأبطال أجابوا على تلك التساؤلات.

ظهر أبطال فيلم "مين يصدق" الفنان الشاب يوسف عمر والفنانة جايدا منصور، خلال لقاء تلفزيوني وكشفا عن حقيقة الأمر وقال يوسف: من الممكن أن من يشاهد "مين يصدق" يشعر بأن هناك تشابة بين الفيلم ومسلسل بـ 100 وش في عمليات النصب التي تحدث باحتراف شديد ضمن الأحداث، ولكن قصة الفيلم ذاتها بعيدة تمامًا عن المسلسل.

مؤكداً أنه يحب مسلسل بـ100 وش، كما تمني أن فيلم مين يصدق يحقق النجاح مثل المسلسل لأنه عمل قريب من الجمهور.

بينما جايدا منصور كان لها رأي آخر في التشابه قائلة: فيلم "مين يصدق" مُختلف تمامًا عن مسلسل "بـ100 وش"، ولكن اتفق مع حديث يوسف عمر، في أن فكرة النصب المتواجدة ضمن أحداث الفيلم هي فقط نقطة التشابة مع المسلسل.

واستكملت: كنت أتابع مسلسل بـ100 وش، وأحبه كثيرًا، لأنه عمل كوميدي، لكن فيلم مين يصدق مُختلف عن قصته.

يشارك في الفيلم العديد من النجوم الشباب أبرزهم جايدا منصور ويوسف عمر، والعمل من إخراج زينة عبدالباقي، وفكرة زينة عبدالباقي وحامد الشراب ومصطفى عسكر، وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت.

من المقرر عرض فيلم مين يصدق يوم 27 نوفمبر الجاري، والذي تدور قصته حول "نادين" التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب نصاب يُدعى "باسم"، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل.

فيلم مين يصدق

حفل الموسيقار عمر خيرت في ديسمبر المقبل

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلتين موسيقيتين مميزتين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي 16 و17 ديسمبر المقبل.

تم طرح تذاكر الحفل من قبل الشركة المنظمة للجمهور، حيث انقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات كالتالي:

• فئة ORCHESTRA - PARTERRE - BAIGNOIRE: بسعر 2010 جنيهات.

• فئة LOGE - FAUTEUIL - SIDE SEATS BAIGNOIRE: بسعر 1810 جنيهات.

• فئة SIDE SEATS BALCONY - SIDE SEATS LOGE - BALCONY SIDE FAUTEUIL: بسعر 1510 جنيهات.

ومن أبرز المقطوعات التي سيؤديها عمر خيرت: " صابر يا عم صابر، مافيا، فيها حاجة حلوة، 100 سنة سينما، الداعية، خايف من بكرة ليه، زي الهوى، العاصفة، الخواجة عبد القادر، البخيل وأنا، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ".

استعدات شيرين عبد الوهاب لحفل الكويت

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب مسيرتها الفنية المبهرة، حيث تستعد للسفر إلى الكويت غدًا لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر.

حرصت شيرين عبد الوهاب على تقديم تجربة مميزة لجمهورها الكويتي.

وقد قررت أن يشاركها في الحفل فريق عمل ألبومها الأخير بالكامل، في خطوة تعكس روح التعاون التي تتميز بها.

ومن المقرر أن يصل الفريق إلى الكويت يوم 28 نوفمبر، بقيادة الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الذي لعب دورًا كبيرًا في نجاح الألبوم الأخير.

شيرين عبد الوهاب

تفاصيل حفل أحمد سعد وبهاء سلطان في الكويت

يستعد المطربان بهاء سلطان وأحمد سعد لإحياء حفل جماهيري ضخم على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر، ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي".

أعلنت الجهة المنظمة "PACHA GROUP" عن الحفل الذي يحمل عنوان "أساطير الطرب"، مؤكدة أنه سيجمع بين أصوات فريدة تلبي ذائقة الجمهور من مختلف الأعمار.

أحمد سعد وبهاء سلطان

وأوضح حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا الحفل يشكل جزءًا من سلسلة المفاجآت التي يقدمها مهرجان موسم الكويت الغنائي، ووصفه بأنه "أضخم تظاهرة فنية في الكويت لهذا العام".

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