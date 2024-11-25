عمر خيرت يشعل المسرح الكبير في ديسمبر.. تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلتين موسيقيتين مميزتين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي 16 و17 ديسمبر المقبل.

وهذه الحفلات المرتقبة تأتي ضمن جدول عروضه الغنية بالتنوع والجمال الموسيقي الذي لطالما أذهل جمهوره على مدار سنوات طويلة.

ويرصد موقع الموجز أسعار تذاكر حفل عمر خيرت خلال التقرير التالي.

عمر خيرت

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت



تم طرح تذاكر الحفل من قبل الشركة المنظمة للجمهور، حيث انقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات كالتالي:

• فئة ORCHESTRA - PARTERRE - BAIGNOIRE: بسعر 2010 جنيهات.

• فئة LOGE - FAUTEUIL - SIDE SEATS BAIGNOIRE: بسعر 1810 جنيهات.

• فئة SIDE SEATS BALCONY - SIDE SEATS LOGE - BALCONY SIDE FAUTEUIL: بسعر 1510 جنيهات.

أشهر معزوفات الموسيقار عمر خيرت

سيقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أشهر معزوفاته التي لطالما تركت بصمة خالدة في أذهان محبيه، ومن أبرز المقطوعات التي سيؤديها: " صابر يا عم صابر، مافيا، فيها حاجة حلوة، 100 سنة سينما، الداعية، خايف من بكرة ليه، زي الهوى، العاصفة، الخواجة عبد القادر، البخيل وأنا، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد

، مسألة مبدأ".

عمر خيرت

نجاحاته المستمرة وحفلاته الدولية

لم تقتصر إبداعات عمر خيرت على المسارح المصرية فقط، بل امتدت إلى المحافل الدولية، فقد أبدع الموسيقار الكبير مؤخرًا في تقديم حفلة موسيقية مميزة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أسعد جمهوره بمعزوفات مثل إمتى الزمان يسمح يا جميل ووجه القمر.

رؤية عمر خيرت للموسيقى والجمهور المصري

في لقاء سابق، تحدث عمر خيرت عن رؤيته للموسيقى الحالية ورأيه في الذوق الفني للشعب المصري، مؤكدًا أن المصريين يتمتعون بحس موسيقي مرهف بفضل إرثهم الغني الذي تشكّل بسماع عظماء مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم.

عمر خيرت

وأضاف قائلاً: "الشعب المصري محظوظ بتربيته الفنية على أعمال هؤلاء العظماء".

كما أعرب عن تذوقه الخاص في الموسيقى، مشيرًا إلى أن الأشكال الجديدة ليست سيئة ولكنها تختلف عن ذوقه الشخصي.

وصرح في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس: "مش ذوقي ومش معنى كده إنها وحشة أو بعيب في حد، لكن تذوقي مختلف".

اقرأ أيضًا

تفاصيل حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية خلال سبتمبر 2024

الموسيقار عمر خيرت يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل