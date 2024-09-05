تعرف على موعد حفل عمر خيرت المقبل.. التفاصيل كاملة

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفلاً موسيقيًا كبيرًا، وذلك يوم 19 سبتمبر الجاري، ويعد آخر حفلاته خلال موسم صيف 2024، وهذا الحفل الأسطوري الجديد يختتم به موسم حفلاته الصيفية، وذلك في إحدى الأماكن الكبرى بالشيخ زايد.

عمر خيرت

تفاصيل حفل عمر خيرت في الشيخ زايد

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، سوف يقدم الموسيقار عمر خيرت، خلال الحفل مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي قدمها طوال مسيرته، منها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ ٢، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وانا، ١٠٠سنه سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات التي اشتهر بها.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في الشيخ زايد

وكانت الشركة المنظمة لـ حفل عمر خيرت، في الشيخ زايد، قد طرحت أسعار تذاكر الحفل عبر الموقع المخصص لحجز التذاكر، وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:1750 جنيهًا، 2200 جنيهًا، 2800 جنيهًا، 3500 جنيهًا، 4500 جنيهًا.

عمر خيرت

آخر حفلات عمر خيرت

وكانت آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت في مهرجان القلعة، حيث قدم حفلاً مميزًا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، خلال الحفل، وعزف مجموعة من أشهر مقطوعاته الفنية، منها "مسألة مبدأ"، "زي الهوا"، "صابر يا عم صابر"، "إعدام ميت"،بالإضافة إلى العديد من المقطوعات الخالدة الأخرى.

معلومات عن عمر خيرت



عمر خيرت، موسيقار مصري الشهير، ولد في 11 نوفمبر 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة، ونشأ في عائلة تعشق الفنون، عمه أبو بكر خيرت، كان من أبرز المهندسين المعماريين في مصر ومؤسس الكونسرفتوار المصري، وله بصمات واضحة في إثراء المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية متميزة، هذه البيئة الفنية أثرت بشكل كبير عليه، وجعلته يسير على درب عمه واكتشف شغفه بالموسيقى، خصوصًا آلة البيانو.

الأسرة التي نشأ فيها عمر خيرت كانت لها علاقة قوية بالفنون والثقافة، جده محمود عبد الرحيم خيرت، كان من أعيان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومارس العديد من الفنون بجانب عمله كمحامٍ، فقد كان شاعرًا، وأديبًا، ومترجمًا، ورسامًا، وموسيقيًا، وكان يُدير صالونًا ثقافيًا دائمًا يجمع بين رموز الفن والثقافة في القاهرة، مثل فنان الشعب سيد درويش، والمثال محمود مختار، والأديب المنفلوطي، أما والده، فكان مهندسًا معماريًا متخصصًا في العمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضًا يعزف البيانو بشكل احترافي حتى وفاته.

خلال مسيرته الموسيقية الحافلة، حصل عمر خيرت على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لموهبته، ومن بين الجوائز التي حصل عليها، جائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم "الهروب من الخانكة" من الجمعية المصرية للسينما عام 1988، وجائزة عن فيلم "البحث عن توت عنخ آمون" من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عام 1997، وجائزة عن فيلم "النوم في العسل" من الجمعية المصرية للسينما في نفس العام.

كما حصل أيضًا على جائزة عن فيلم "النعامة والطاووس" من مهرجان تبسة الدولي بالجزائر ومهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2001، وجائزة الفارس الذهبي من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عن أغنية "المصري" من فيلم "سكوت ح نصور" في نفس العام، نال أيضًا جائزة أوسكار السينما المصرية عن فيلمي "مافيا" في عام 2003 و"السفارة في العمارة" في عام 2005، وجائزة استفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عن مسلسل "العميل 1001" في نفس العام، وفي عام 2023، حصل على جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد للكتاب، وذلك تقديرًا لإسهاماته الموسيقية الرائعة.

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