بسبب فيلم 6 أيام.. أحمد مالك يتواجد في مصر الجديدة

بدأ الفنان أحمد مالك تصوير مشاهده في فيلم "6 أيام" حاليا في منطقة مصر الجديدة تحت قيادة المخرج كريم شعبان، والعمل من تأليف وائل حمدي ويشارك فيه مع أحمد مالك عددا من نجوم الشباب، يعرض موقع الموجز التفاصيل.

فيلم 6 أيام بطولة أحمد مالك

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" حول شخصيتي يوسف وعالية، اللذين افترقا في المرحلة الثانوية بسبب ظروف قهرية، وبعد سنوات طويلة، تجمعهما الصدفة مجددًا، بعدما اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته.

أحمد مالك

ويطرح الفيلم تساؤلاً حول ما إذا كان القدر سيجمعهما مرة أخرى أم ستستمر حياتهما في طرق منفصلة.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان آخر اعمال الفنان أحمد مالك هو فيلم “كيرة والجن”، المقتبس من رواية “1919” للمؤلف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وسيد رجب، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتي، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، وتامر نبيل.

أحمد مالك

كما شارك في الفيلم كضيوف شرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبي، ورشدي الشامي.

كما شارك أحمد مالك في مسلسل مطعم الحبايب الذي تم عرضه الأيام الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك معه بالعمل الفنانة هدي المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وإخراج عصام عبدالحميد، وتأليف مريم نعوم، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل أحمد مالك في رمضان 2025

يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.

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