التفاصيل الأولي لـ مواعيد عرض مطعم الحبايب بطولة أحمد مالك وهدى المفتي

احتل اسم مسلسل مطعم الحبايب صفحات السوشيال ميديا، وذلك عقب عرض صورة الأفيش الأولي، العمل من بطولة كل من الفنان أحمد مالك، وهدي الفتي، وكوكبة كبيرة من النجوم، ويستعرض" الموجز" تفاصيل مواعيد عرض المسلسل في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب

يبدأ عرض مسلسل مطعم الحبايب" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة هدي المفتي، في أول أكتوبر وبالتحديد يوم 3 أكتوبرالمقبل على شاشات منصة شاهد.

قصة مسلسل مطعم الحبايب

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" حول قصة فريدة ومختلفة في عالم المطبخ، وهو ما يسمى بـ"دراما المطبخ"، وذلك في جو من الإثارة والتشويق الممزوجان بالكوميديا.

مسلسل مطعم الحبايب، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، الطفل يوسف نجل الفنانة هاجر الشرنوبي، الذي يجسد فيه شخصية طفل اسمه هاني، بجانب عدد من ضيوف شرف، وهو من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

تفاصيل ارتباط أحمد مالك بـ هدي المفتي

ويذكر أن اثار الفنان الشاب أحمد مالك حيرة جمهوره حول ارتباطه بالفنانة هدي المفتي، وذلك بعد نشره صورة وهو يرتدي "تي شيرت كت أبيض"، ترويجًا لإحدي ماركات الملابس العالمية، وذلك عبر حسابه الشخصي "انستجرام".

وعلق أحمد مالك علي الصورة قائلا : "لبس العيد"، ما أثار غضب عدد من متابعيه حول الصورة متسائلين: "أين ملابس العيد كما علق عليها من قبل؟"، وانشغل عدد من متابعي الفنان بتعليق الفنانة هدي المفتي على الصورة، بـ"إيموجي قلب"، دون كتابة أي تعليق.

ولفت التعليق من هدي المفتي علي صورة أحمد مالك، انتباه المتابعين حول حقيقة ارتباطهما الذي أثاره حضورهما في برنامج "رامز جاب من الآخر" في رمضان 2024، بسبب الاهتمام الزائد من أحمد لـ هدي المفتي طيلة الحلقة.

وفي الحلقة الـ20 من "رامز جاب من الآخر" أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تعامل بها أحمد مالك مع هدى المفتي، ومحاولته المستمرة لحمايتها من مقالب رامز جلال، فمرة يبعدها عن النعامات، ومرة ينقذها من الغرق، ومرة يساعدها في خلع حذائها، وإزالة المياه منه وذلك بعد سقطوهما في المياه وفقا لتقاليد المقلب، أو يرش الاسبراي الملون على خصلات شعرها برقة ودون تلطيخه بالكامل كما يفعل باقي الضيوف عند وضعهم في ذلك المقلب، وكأن قصة حب جديدة خلقت بينهما، لدرجة دفعت بعض الجمهور للتعليق بجملة من أغنية ويجز الشهيرة "سحرتلي ولا سحرتني".

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