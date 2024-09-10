قبل مسلسل مطعم الحبايب.. تعاونات فنية بين أحمد مالك وهدى المفتي

مسلسل مطعم الحبايب.. أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل مطعم الحبايب، بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي، وسوف يتم عرضه يوم 3 أكتوبر المقبل عبر منصة شاهد.

أحمد مالك وهدى المفتي من مسلسل مطعم الحبايب

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، الطفل يوسف نجل الفنانة هاجر الشرنوبي، الذي يجسد فيه شخصية طفل اسمه هاني، بجانب عدد من ضيوف شرف، وهو من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



هذا العمل ليس التعاون الأول الذي يجمع بين أحمد مالك وهدى المفتي، فقد سبق لهما التعاون في عدة مشاريع فنية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.



فيلم رأس السنة

كان أول ظهور لهما معًا في فيلم "رأس السنة" عام 2020، والذي تناول أحداثًا تدور في ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر الأحمر، حيث واجه مجموعة من الأثرياء العديد من الأزمات داخل منتجع قريب من الغردقة، الفيلم من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر وشارك في بطولته إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، جيهان خليل، وآخرون من النجوم.

مسلسل بيمبو

ثم اجتمعا مجددًا في مسلسل "بيمبو" الذي عُرض في 2021 على منصة شاهد، والذي يتناول قصة بيمبو، بائع المخدرات الذي يتحول لمحقق مبتدئ بعد أن فقد أمواله في حادث سرقة. العمل من تأليف محمد أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وشارك في بطولته ويجز، رزان مغربي، ملك الحسيني، عباس أبو الحسن وسارة عبدالرحمن.

كيرة والجن

فيلم كيرة والجن

وتعاونا بعد ذلك في فيلم "كيرة والجن" الذي عُرض في 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته 120 مليون جنيه، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919" لأحمد مراد وتناول فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919، وكان من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل.

مسلسل تحقيق

أحدث أعمال الثنائي كان مسلسل "تحقيق" الذي عُرض في 2022 على منصة "واتش ات"، ودارت أحداثه حول الجريمة والإثارة والغموض، وشارك فيه خالد أنور، تارا عماد، مي الغيطي، زينب غريب، والراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش وعبير سليمان، وإخراج محمد فتحي.

مسلسل مفترق طرق

أما هدى المفتي، فقد عرض لها مؤخرًا مسلسل "مفترق طرق" على منصة شاهد، حيث جسدت خلاله شخصية حنفي المحققة الذكية والمتمكنة في قضايا المحاماة، بمشاركة هند صبري، إياد نصار، علي الطيب، ماجد المصري، نهى عابدين، وآخرون من النجوم.

مسلسل "Boiling Point"

ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرًا لأحمد مالك مسلسل "Boiling Point" على بي بي سي، حيث جسد خلاله دور البطولة إلى جانب الممثل البريطاني ستيفان جراهام، والعمل تناول التوتر والضغوطات التي يتعرض لها فريق الطهاة في مطبخ أحد المطاعم خلال أكثر أيام السنة ازدحامًا، وقد نال ردود فعل قوية من الجمهور.

اقرأ أيضًا:

أحمد مالك يعود للوكيشن تصوير ”كيرة والجن” في هذا الموعد

وفاة الفنان الشاب أحمد مالك.. اعرف التفاصيل

