موعد طرح مسلسل "مطعم الحبايب" على منصة شاهد

مطعم الحبايب.. أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن البوستر الرسمي لمسلسل "مطعم الحبايب"، لـ هدي المفتي، و المقرر عرضه في 3 أكتوبر على منصة "شاهد"، وعلق أبو الفتوح قائلاً: "الخميس ٣ أكتوبر على شاهد إن شاء الله"، مما زاد من تشويق الجمهور للمسلسل المنتظر، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل.

مسلسل "مطعم الحبايب"

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" داخل مطبخ، فيما يطلق عليها "دراما المطبخ"، وهو نوع جديد نسبيًا في الدراما المصرية، يجمع بين الطابع الكوميدي والدرامي، ويبدو أن اسم المسلسل نفسه يعكس الروح المرحة والحميمية التي ستسيطر على أجواء العمل.

مطعم الحبايب

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، على رأسهم أحمد مالك، الذي يتألق دائمًا بأدواره الشبابية، والفنانة الشابة هدى المفتي التي أثبتت نفسها في الفترة الأخيرة. كما يضم المسلسل نخبة من النجوم مثل بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي. وكتب السيناريو والحوار مريم نعوم بالتعاون مع ورشة سرد، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

فريق العمل والنجوم المشاركون

هدي المفتي

يعد مسلسل "مطعم الحبايب" أحد الأعمال الدرامية المرتقبة بسبب طاقم العمل المميز. يجمع بين نجوم من أجيال مختلفة، مما يضمن تقديم تجربة فنية متكاملة. أحمد مالك، الذي عرف بأدواره المميزة في السينما والتلفزيون، يجسد دورًا جديدًا في هذا المسلسل. أما هدى المفتي، فهي تستمر في صعودها الفني بعد تألقها في أعمال سابقة، منها مسلسل "مفترق طرق" الذي شاركت فيه إلى جانب الفنانة هند صبري.

تجربة هدى المفتي مع هند صبري

في حديث سابق مع برنامج "عرب وود"، تحدثت هدى المفتي عن تجربتها في العمل مع الفنانة هند صبري في مسلسل "مفترق طرق". وأعربت عن إعجابها الشديد بموهبة صبري قائلة: "اتعلمت منها كتير، هي ممثلة ذكية أوي وساعدتني أوي.. بتمنى أشتغل معاها تاني". هذا التصريح يؤكد مدى تأثر المفتي بالعمل مع نجوم كبار، ويعكس تطورها المستمر في مجال التمثيل.

مسلسل "مفترق طرق"

مسلسل "مفترق طرق"، الذي شاركت فيه هدى المفتي، يعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي عرضت مؤخرًا. تدور أحداثه حول أميرة (هند صبري) التي تكتشف بعد 15 عامًا من تكريس حياتها لعائلتها، أن زوجها يتعرض لفضيحة تهدد حياته المهنية والشخصية. المسلسل يعرض رحلة أميرة النفسية والعاطفية في مواجهة هذه الأزمة، وكيف تعيد اكتشاف نفسها في ظل الصراعات والمفاجآت التي تغير مجرى حياتها.

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