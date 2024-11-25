نشرة فن الموجز| جنازة محمد رحيم وإجراءات حاسمة للصفحات الفنانين المزيفة

يواصل نجوم الفن، أعمالهم الفنية من سينما وتليفزيون وحفلات بالإضافة إلى تصدر الأخبار الحزينة من وفيات وجوازات أبرزهم رحيل محمد رحيم.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز الأحداث الفنية خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي.



تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل خانة فضة

تعاقدت الفنان صابرين حديثًا على مسلسل "خانة فضة"، والذي يعد أولى بطولاتها ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025

تدور أحداث مسلسل خانة فضة في إطار درامي اجتماعي حول قوانين الرعاية الصحية والبحث عن حقوق المرضى ومعاناتها مع الإهمال الطبي ومخاطر الرعاية الصحية وهو من نوعية الأعمال ذوات الـ 15 حلقة وجار التعاقد مع باقي فريق العمل.

صابرين

رسالة فارس بعد وفاة محمد رحيم

عبر الفنان فارس عن حزنه العميق لفقدان الملحن الكبير محمد رحيم من خلال كلمات صادقة ومؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

في منشوره الذي رصده الموجز، كتب فارس: "ياااااه يا رحيم، كان نفسي نتصالح أنا وأنت قبل ما تمشي وتسيبنا لكن للأسف بعدي سنين كتير عن الوسط الفني منعت اللقاء والتواصل، أنا أكتر واحد عارف إنك اتحاربت كتير، وفي حاجات أنا عارفها وكنا بنضحك عليها في بداياتك، بس للأسف ما ينفعش أقولها لأنها حتفضح شخص معين."

وأضاف فارس مشيداً بالدعم الذي تلقاه من رحيم في بداياته: "عمري ما حنسى حبك ليا وإيمانك بيا، كنت بتخسر نجوم عشان ترضيني في لحن أغنية كانت مطلوبة من نجوم كبار، عملنا أغاني كتير سوا في فترة كانت من أجمل وأزهى الفترات في جيلي."

واختتم قائلاً: "عسى الله أن يجمعنا في دار الحق برحمته وغفرانه."

فارس

استعدادات شيرين لحفل الكويت

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للوصول إلى الكويت اليوم الاثنين، استعدادًا لإحياء حفلها الجماهيري الكبير ضمن فعالية "ROAD RUSH"، والمقرر إقامته يوم 29 نوفمبر الجاري في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ومن المرتقب أن يكون إلى جانب شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عدد من صناع ألبومها الجديد، حيث تخطط النجمة لإجراء بروفات مكثفة فور وصولها، لضمان تقديم أمسية موسيقية استثنائية لجمهورها في الكويت.

ومن ناحيتها، أعربت شيرين عن حماسها لهذا اللقاء، مشيرةً في تصريح صحفي: "سعيدة بلقاء جمهوري في الكويت ومتحمسة لشوفتهم بعد غياب."



شيرين عبدالوهاب

خلاف حاد بين أنوسة كوتة وشقيق الملحن محمد رحيم

وقع خلاف حاد بين أنوسة كوتة وشقيق الملحن محمد رحيم وسط عدد كبير من الحضور، أثناء تشييع جثمان الملحن محمد رحيم من مسجد الشرطه بالشيخ زايد والذي وافته المنية صباح يوم السبت عن عمر ناهز 45 عامًا بأزمة قلبية حادة.

وأثناء دفن الجثمان حدثت مشادة كلامية بين أنوسة كوتة وشقيق الملحن محمد رحيم وسط عدد كبير من الحضور حيث تفاجئ الجميع بصراخ أنوسة ورددت عبارة " انت اللي موته .. انت اللي موت جوزي".

وشهد تشييع الجثمان عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد منير، محمد حماقي، مصطفي كامل، مصطفي قمر، تامر حسني ، حلمي عبد الباقي.

بدء تصوير مسلسل لام شمسية



بدأ صناع مسلسل لام شمسية التحضيرات النهائية للعمل الذي يترقبه الجمهور في موسم دراما رمضان 2025، والمسلسل الذي يضم نخبة من النجوم مثل أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين، يعد بمزيج من الإثارة الاجتماعية والتشويق، ويأتي في 15 حلقة مميزة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل تصوير مسلسل لام شمسية اليوم الإثنين، حيث تعمل الشركة المنتجة حالياً على الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالتصوير.

وتتنوع مواقع تصوير مسلسل لام شمسية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية لتقديم خلفيات واقعية ومميزة تناسب أجواء القصة.

انتهت المؤلفة مريم نعوم من كتابة 12 حلقة من مسلسل لام شمسية الذي يضم في بطولته كلاً من أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، وثراء جبيل.

مسلسل لام شمسية من إخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي عبر شركة "Media Hub".

أمينة خليل

موعد عزاء الملحن محمد رحيم

كشف حساب الفنان محمد رحيم عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن موعد ومكان العزاء الخاص به بعد رحيله عن عالمنا صباح يوم السبت عن عمر ناهز 45 عامًا.

ونشر حساب الملحن محمد رحيم صورة له ودون أسفلها تفاصيل العزاء هكذا " بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله العزاء اليوم الإتنين الموافق 25 نوفمبر 2024، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب".



محمد رحيم

إجراءات حاسمة من الأعلى للإعلام ضد الصفحات المزيفة للفنانين



بدأ المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في خطوة جادة لمواجهة الأخبار المزيفة والشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعمل إجراءات حاسمة ضد الصفحات المزيفة للفنانين، من خلال إطلاق مبادرة بعنوان "امسك مزيف"، وبدأت الحملة بالفنان أحمد عز والهضبة عمرو دياب.

وتستهدف مبادرة امسك مزيف رصد الصفحات المزورة التي تنتحل هوية الفنانين والشخصيات العامة، بما في ذلك الأخبار المفبركة التي تضر بسمعة هؤلاء الأفراد، وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات"، في إطار التصدي للتلاعب بالمعلومات وإضفاء المصداقية على ما يُنشر على وسائل الإعلام الرقمية.وعمل المجلس الأعلى للإعلام، من خلال لجانه المختصة، على حذف الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الصفحة المزورة للفنان أحمد عز على "فيسبوك".

كانت الصفحة تُستخدم لنشر شائعات وأخبار كاذبة حول عز، وهو ما دفع المجلس لاتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقفون وراء تلك الصفحات المزورة.

ومن أبرز الشخصيات أيضًا التي طالتها هذه الصفحات المزيفة للنجوم: عمرو دياب، رامز جلال، عمرو أديب، مصطفى بكري، وأحمد موسى.

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"انت اللي موت جوزي".. خلاف حاد بين أنوسة كوتة وشقيق محمد رحيم

