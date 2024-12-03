محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

شاليمار الشربتلي.. في تطورات جديدة ومثيرة بقضية سرقة شقة الفنانة شاليمار الشربتلي، كشف محاميها عن تفاصيل مثيرة للجدل.

وفي السطور القادمة يكشف الموجز تفاصيل قضية سرقة ممتلكات شاليمار الشربتلي و إتهامها للمخرج عمر زهران بالسرقة ، كما نرصد أزمات المخرج خالد يوسف زوجها .

القضية تتعقد.. اتهامات لعمر زهران وتبرئة خالد يوسف

أوضح المحامي أن الفنانة اكتشفت اختفاء مجوهرات ثمينة عند عودتها إلى شقتها، مما دفعها لتحرير بلاغ رسمي بالواقعة. ومع غياب أي علامات كسر أو اقتحام، تم حفظ البلاغ لعدم وجود دليل على المتهم.

لاحقًا، قدّم المخرج عمر زهران نصيحة لشاليمار بالبحث داخل الشقة مجددًا، وأحضر معه شخصًا يُدعى عنتر للمساعدة. ووفق المحامي، زار "عنتر" الشقة عدة مرات، وفي كل مرة كان يعثر على أجزاء من المسروقات في أماكن متفرقة، ما أثار الشكوك حول دوره في القضية. وبعد التحقيق معه، أقر أن اكتشافاته تمت بناءً على توجيهات زهران.

مفاجأت جديدة يكشفها التحقيق

التحقيقات كشفت أن زهران زار الشقة ثلاث مرات رغم إنكاره ذلك، كما تبين وجود مفتاح للشقة بحوزته، وهو ما أكده الشهود والمالكة نفسها. وفي ضوء هذه المعلومات، تقررت الإجراءات القانونية وتم القبض عليه، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد دوره في القضية.

محامي شاليمار الشربتلي : ليس هناك أي صلة للمخرج خالد يوسف

وفي ختام تصريحاته، نفى المحامي تمامًا أي صلة للمخرج خالد يوسف بالقضية، مؤكدًا أن كل ما نُسب إليه على ألسنة البعض لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أي دليل.

القضية التي بدأت كسيناريو غامض أصبحت الآن أكثر وضوحًا، مع تطورات متسارعة تشير إلى أدوار مثيرة للشبهات، في انتظار كلمة القضاء.

اقتحام مجهول مكتب خالد يوسف لإنتاج فيلم عن فلسطين



في حادثة أخرى، تعرض مكتب خالد يوسف للاقتحام من قبل مجهول، ترك وراءه فوضى ورسائل مثيرة للدهشة، وطالب الجاني بإنتاج فيلم عن فلسطين، وحدد نجوم العمل، من بينهم عادل إمام ويسرا وأحمد عز وأحمد السقا وأحمد العوضي، وهدد بإشعال النار في المكتب إن لم ينفذ طلبه خلال ثلاثة أيام.

وعلق خالد يوسف على الحادثة بنشر صور الرسائل عبر حسابه على "فيسبوك"، مما أثار استغراب المتابعين.

اتهام خالد يوسف بالتحرش



واجه خالد يوسف عام 2015 اتهامات بالتحرش من فتاة تُدعى شيماء، التي زعمت أنه استغل لقاءها به في مكتبه لعرض فرصة تمثيلية.

تداولت القضية فيديوهات نسبت إليه، إلا أن التحقيقات أثبتت براءته، وأكدت أن الفيديوهات مفبركة حتى المذيع أحمد موسى، الذي تناول القضية بشكل مثير، قدم اعتذارًا علنيًا عن نشره لهذه المواد.

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