عمر زهران: ربنا اللي مصدقني.. القصة الكاملة لقضيته مع شاليمار الشربتلي

المخرج عمر زهران، جمعته صداقة عائلية، وعملية، مع شاليمار الشربتلي، فلم يتوقع يوما اتهام الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج خالد يوسف له، ليعيش في صدمة كبيرة حالت بينه وبين عشرة عمره.

قضية المخرج عمر زهران

جدير بالذكر أن اليوم هو ثاني جلسات نظر قضية المخرج عمر زهران، بعدما وجهت إليه شاليمار شربتلي تهمة سرقة مجوهراتها الخاصة، والتي تعقد في محكمة جنح الجيزة.

قصة الصداقة بين عمر زهران وشاليمار

البداية كانت بصداقة قوية بين الطرفين، مما جعل دخول المخرج عمر زهران منزل خالد يوسف زوج شاليمار الشربتلي أمرا سهلا، وهو الأمر الذي استندت إليه شاليمار شربتلي في اتهامها ضده، حيث اتهمت "زهران" بدخوله منزلها في الفترة التي سافرت بها خارج البلاد، مؤكدة أنه يملك مفتاحا لمنزلها، فضلا عن تسجيل الأمن لدخوله عدة مرات أثناء غيابها.

سرقة عمر زهران لمجوهرات زوجة خالد يوسف

ونفى المخرج عمر زهران سرقته لأي مجوهرات من منزل "شربتلي"، مؤكدا أن كل ما وجوده في منزله ماهو إلا هدايا حصل عليها من الأخيرة، حيث كان ذلك في وجود الكثيرين كالإعلامية بسمة وهبة.

محاكمة عمر زهران بتهمة سرقة شاليمار الشربتلي

وقال "زهران" أثناء محاكمته "ربنا هو اللي مصدقني"، لتخرج منه الكلمات قليلة في الجلسة الأولى لمحاكمته، بعدما ظهرت على وجهه علامات الحزن جلية واضحة، ليدل ذلك على حالته النفسية السيئة بسبب الاتهام الغير متوقع الموجه إليه، ليعلق في أول جلساته قائلا: "ربنا بس هو اللي مصدقني وعالم بكل حاجة"، لتكون تلك إحدى محاولاته للدفاع عن نفسه.

وفي نفس الاتجاه كانت زوجة خالد يوسف أكدت أن المخرج عمر زهران دخل منزلها مرات عديدة حينما كانت خارج البلاد، وهو الأمر الذي عرفته عن طريق سجلات الأمن، في حين أن زهران لم يخبرها غير مرة واحدة بالذهاب لمنزلها.

دجال شاليمار شربتلي

كما حكت شاليمار عن الدجال الذي أقنعها المخرج الشهير باللجوء إليه لإعاة مقتنياتها المختفية، ليخرج الدجال والمسمى بـ"عنتر"، في كل مرة مقتنى مختلف من منزلها، في حين أن المرة الوحيدة التي لم تتواجد فيها، وتواجد زوجها المخرج خالد يوسف معهما أخرج الدجال المجوهرات المختفية كاملة من غرفة ابنتها، في الوقت الذي كان يتحدث إليها زوجها عبر "الفيديو كول".

وراود الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي الشك تجاه عمر زهران، لتقرر التقدم ببلاغ ضده بسرقة مجوهراتها، الأمر الذي كان يرفضه المخرج خالد يوسف زوجها، وذلك بسبب الصداقة القديمة بينه وبين زهران، والذي جعل من تردده على منزلهما أمرا عاديا، لتثار العديد من التساؤلات حول الطريقة التي وصلت بها المشغولات الذهبية التي كانت في الحقيبة المسروقة، إلى منزله.

قيمة مسروقات شاليمار

جدير بالذكر أن المسروقات المختفية من منزل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف كانت عبارة عن "حقيبة جلد سوداء تحتوي على 5 علب، بداخل كل منها مجموعة من الإكسسوارات، بالإضافة لقطعًا ثمينة من الألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، فضلا عن إختفاء مصوغات ذهبية أخرى.

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