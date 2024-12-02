بين مؤيد ومعارض اعرف اراء النجوم حول قضية المساكنة

قضية المساكنة وهي تعني ان يتشارك كل ثنائي المنزل قبل ان يتجها الى خطوة الزواج تلك القضية اثارت جدلا كبيرا بين نجوم الفن المصري والعربي بين من ايدها بدعوى فهم طريقة حياة كل من الاخر قبل الزواج واخر وصفها بانها شكل من اشكال الفسق ولا تصح في مجتمعات عربية مسلمة كمجتمعنا يكشف لكم موقع الموجز عن اراء النجوم في تلك القضية الشائكة

اراء متفاوتة في قضية المساكنة

وكانت قد اصبحت هذه القضية هي ترند بين النجوم بعد تصريح المخرجة ايناس الدغيدي حول هذا الموضوع مصرحة :"عمري ما اتجوزت عرفي، لكني عشت المساكنة مع جوزي قبل ما أتجوزه أكيد، لأني قعدت تسع سنين بحبه، ومش فاكرة المساكنة كانت كام سنة بالظبط"

مما جعل العديد من النجوم يشاركون بارائهم في هذه القضية الشائكة

فمثلا خلال حوار تلفزيوني لها على قناة TEN مع المذيعة صفاء جلال في برنامج قعدة صفا اوضحت النجمة غادة ابراهيم تقبلها لادوار تناقش قضايا شائكة كالمساكنة على سبيل المثال برغم عدم اتفاقها مع مبدأ تلك الفكرة فقد قالت :«أنا ممكن أعمل دور مساكنة في عمل فني إذا كان يعالج القضية بشكل درامي هادف، لكن في حياتي الشخصية مستحيل أقبلها». وأضافت: «لو كنت متزوجة راجل، هغير طريقة لبسي بما يرضيه، وهشيله ذنبي لو ده معارض شخصيتي».

لكن منة عرفة النجمة التي اشتهرت بادوارها الفنية الى جانب العديد من النجوم الكبار في طفولتها فقد اكدت على علمها بحرمانية المساكنة في الدين الاسلامي لكن من جوانب اخرى فهي لها فوائد اجتماعية عديدة وفي برنامج Free Time في قناة هي الفضائية واوضحت :«أرفض المساكنة، بالتأكيد كل شخص له معتقداته وآرائه لكن أنا عاوزة أقول حاجة بخصوص الموضوع دة، مش هنتكلم عن الجزء الديني لأنه بالتأكيد حرام، بس من الناحية الاجتماعية، المساكنة مفيدة شوية لأنها بتخلي الناس تقدر تعرف بعض كويس»

ثم اكملت :أكتر حاجة بتبين الشخص هو العشرة والسفر، هتعرفي معلومات عن الشخص دة خلال السفر سواء مواعيد نومه وصحيانه، شخص مودي ولا لأ، مش بيحب يتكلم وهو بياكل، كسول، مبيطلعش من الأوضة، مش نضيف في البيت، وغيره، في حاجت لازم الواحد يعيش مع الشخص علشان يعرفها».

تابعت: «طب إحنا إزاي نعرف الحاجات دي من غير منعمل مساكنة لأنها حرام؟، أنا بشوف إننا ممكن نطول فترة الخطوبة، وندخل بيوت بعض أوي ونتعرف على الأهالي وأقضي اليوم كله معاهم، وخلال الوقت دة هيبان جانب من شخصيته في البيت ومع الأهل وبعض صفاته».

اراء اخرى معارضة للمساكنة

استنكر الفنان احمد العوضي الاراء التي صرحها بها بعض النجوم حول تقبلهم للمساكنة وقال عنها: المساكنة اللي هي ايه قصدكم الرفقة بالبلدي، أنتوا عايزون تجملوا الكلمة وتقولوا مساكنة، وهذا من الكبائر وحرام أعيش مع ست في بيت واحد واحنا مش متجوزين نجرب بعض!".

كان هذا في حوار في برنامج يقدمه الصحفي خالد فرج عبر فيسبوك واكمل حديثه :"كلنا بنغلط وأنا بغلط، ولكن لا يصح المجاهرة بالمعصية ربنا سترك تفضحك أنت نفسك، أنا لا أدعي أنني لا أخطأ كلنا بنغلط، مفيش حاجة اسمها مساكنة هل أنا أرضاها لأختي؟ لا

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