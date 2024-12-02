أبرزهم خالد الصاوي وأحمد عزمي.. فنانون على حافة الهاوية بسبب الكيف

من منصات التتويج إلى غرف العزل، هكذا كانت رحلة بعض الفنانين والأبرز نور الشريف، وهم الذين استسلموا لإغراء المخدرات قصصهم المؤثرة تدعونا للتساؤل ما الذي يدفع هؤلاء النجوم إلى هذا الطريق المظلم؟

يستعرض لكم موقع "الموجز" أبرز قصص الفنانين الذين لجوأ إلي طريق الإدمان من أجل الكيف، فى السطور التاليه:

خالد الصاوي

اعترف الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال وجوده ضيفا في أحد البرامج عن إدمانه للمخدرات قائلاً: طبعا، وصلت للحافة من كل شيء، ما بين الحياة والموت، وما بين العقل والجنون ومابين المشروع والجريمة.

خالد الصاوي

أحمد عزمي

أحمد عزمى له قصص وحكايات مع إدمانه المخدرات والتى تسببت فى دخوله السجن بسبب ضبط أقراص مخدرة معه بكمين شرطة، وخرج من السجن شخص تاني وحاليا ينتظر أهم أعماله في رمضان 2025.

أحمد عزمي

فاروق الفيشاوي

الفنان فاروق الفيشاوي كان قد أعلن عن إدمانه للمخدرات في لقاء تلفزيوني منذ فترة كبيرة من حياته، وكان من الصعب أن يبتعد عنها، خاصة وأنه كات يتعاطى الهيروين، مؤكداً أنه أقلع عنه بمساعدة زوجته الفنانة سمية الألفي، ولولاها لم يكن ليستطيع التعافي منه.

فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوى

كما اعترف أحمد الفيشاوي أنه أدمن المخدرات في فترة من عمره لمروره بظروف نفسية سيئة، لكنه أقلع عنها، موضحًا أنه تعاطى أنواع مختلفة من المخدرات على سبيل التجربة، لكنه لم يتناول الأنواع الخطيرة مثل الهيروين حتى لا يعرض نفسه لأضرار جسيمة.

سعيد صالح

الفنان سعيد صالح أعلن من قبل عن إدمانه للمخدرات، وتم القبض عليه بتهمة التعاطي والإدمان وحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه مصريا، ليتعافى بعدها منه.

سعيد صالح

نور الشريف

بينما كشف الفنان نور الشريف في أحد لقاءاته التلفزيونية أنه تعاطى المخدرات أثناء وجوده بإحدى الدول الأوروبية، حيث كان يتناول الأقراص المخدرة، لكنه لم يصل لمرحلة الإدمان، وسريعًا ما أقلع عنها، بمساعدة زوجته بوسي .

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