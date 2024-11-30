باسم سمرة تسبب في غضب والدة الفنان أحمد عزمي منه.. تفاصيل مثيرة

تحدث الفنان أحمد عزمي عن كواليس وأسرار من حياته الشخصية، ومنها سر غضب والدته منه بسبب أحد المشاهير، وذلك أثناء حلوله ضيفًا على بودكاست "أمل غرايبة"، حيث أكد أن السبب في ذلك هو مشاركته في فيلم قدمه مع الفنان باسم سمرة.

وأشار إلى أن والدته لم تحبذ هذا التعاون بين نجلها وباسم سمرة قائلا" فى أحد الأفلام التى قدمتها والدتى كانت لا تحبه ورفضته نهائيا".



وتابع " قالت لى أنت قدمت عددا من الأعمال المميزة مع يحيى الفخرانى وخالد صالح بينما كانت تقول لى الواد باسم سمرة ده هيبوظك".

أزمات في حياة أحمد عزمي

تعرض الفنان أحمد عزمي لعدة أزمات في حياته بدأت بمقتل أخيه ثم دخوله عالم الأدمان حتى انتهت بحبسه ويرصد لكم الموجز بداية الأزمات

حل الفنان أحمد عزمي ضيفًا على برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز بعد خروجه من السجن.

و أوضح عزمي أسباب دخوله دوامة الإدمان قائلا " الأمر اللى خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا مقتل أخويا حمدي، اللى اتقتل بحادثة بشعة تعرض فيها لـ 13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، معرفتش اعيش طبيعي، وروحت شرم الشيخ واشتريت شاليه، و بدأ فقدان التوازن يزيد وابتعدت عن كل الحاجات الحلوة اللى بحبها".



و أضاف "لما روحت شرم الشيخ كان حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت في دوامة الكحول اللى هو بداية لكل مفسدة، وبدأت تعاطي المخدرات، ودخلت في اكتئاب مع انفصالي عن زوجتي بعد ما إدمان الممنوعات تسبب في تأثر علاقتي بزوجتي وابني، وقامت زوجتي بطلب الخلع، عشان تبعد هي وابنها عن هذه الأجواء"، ولفت عزمي إلى أنه لا يلوم زوجته السابقة على رد فعلها، مشددًا على أن تصرفاته وقتها كانت خاطئة".

واسترسل حديثه قائلا " حادثة شرم الشيخ، اللجنة وقفتنا، والظابط لقى فيه حاجة مش مظبوطة، وفتش العربية طلع منها أقراص مخدرة ترامادول، الناس اللي كانوا معايا في عربيتي مش قادر أتذكرهم أنا عرفتهم إزاي أو منين".

واختتم عزمي كلامه باعترافه بتناول عقار الترامادول ولكن بوصف من الطبيب لافتا إلى أن العربية كان بداخلها فتاة عليها أحكام جنائية مما زاد الأمر سوءً، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة أشهر.

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