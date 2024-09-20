أحمد عزمي.. حاول الانتحار بعد وفاة والدته وأدمن المخدرات وزوجته طلبت الخلع

تصدر اسم الفنان أحمد عزمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد توجيهه رسالة مفتوحة إلى زملائه في الوسط الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الرسالة، طلب أحمد عزمي فرصة للعودة للعمل في مصر بعد سنوات من الغياب والعمل في دول عربية أخرى، ويرصد الموجز معلومات عنه.

طلب فرصة عمل ورسالة مؤثرة على فيسبوك



عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، كتب أحمد عزمي رسالة مؤثرة يقول فيها: "صباح الخير... مع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي، أدعو الله أن يرزقني وإياكم نعمة الرزق والعمل." كما طلب من الشركة المتحدة منحه فرصة للمشاركة في أعمالهم، مؤكدًا على تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، ومشاركته في العديد من الأعمال الفنية التي نال من خلالها جوائز مثل "أفضل ممثل دور ثاني" في فيلم الأبواب المغلقة، و"أفضل ممثل" في مهرجان الإسكندرية عن فيلم قبلات مسروقة.

مناشدة زملائه في الوسط الفني

تابع عزمي رسالته مطالبًا زملاءه الفنانين الذين عمل معهم بمساعدته في التواصل مع الشركة المتحدة، مشيرًا إلى أن الحياة بلا عمل أصبحت بلا معنى. عبر عن إحساسه بالعجز تجاه ابنه الذي يكبر أمامه، وعدم قدرته على توفير احتياجاته بسبب عدم تمكنه من تحقيق ذاته في بلده. ختم رسالته بالشكر والاعتذار عن الإطالة، طالبًا فرصة من أحد أكبر المؤسسات الفنية في مصر.

مسيرة أحمد عزمي الفنية.. من الشهرة إلى المعاناة

أحمد عزمي



أحمد عزمي، المولود في 14 سبتمبر 1978 في السعودية، بدأ مشواره الفني من خلال برنامج الأطفال "أبلة فضيلة" على الإذاعة. لاحقًا، تعرف على الفنانة إنعام الجريتلي، التي ساعدته في دخول عالم التمثيل، حيث شارك في أول أعماله الدرامية من خلال مسلسل "الفرسان" مع المخرج حسام الدين مصطفى.

حقبة الألفينيات الذهبية



في فترة الألفينيات، برز عزمي كممثل موهوب وشارك في أكثر من 100 عمل فني، من أشهرها "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "قبلات مسروقة"، "الوعد"، و"يتربى في عزو". تلك الأعمال جعلته من أبرز وجوه الساحة الفنية في مصر خلال تلك الفترة.

الأزمات الشخصية..الإدمان وفقدان الشقيق



رغم النجاح الفني، عاش أحمد عزمي فترة صعبة بعد وفاة شقيقه في حادث سرقة تعرض فيه للطعن 13 مرة. هذه الحادثة أثرت بشكل كبير على حالته النفسية ودفعته إلى إدمان الكحول. في تلك الفترة كان يصور فيلم الشوق، حيث بدأ يتناول الكحول بشكل مفرط، مما أثر على تصرفاته وأدائه.

تعرف عزمي لاحقًا على مجموعة من الأشخاص الذين قادوه إلى الإدمان على المخدرات. في 2013، تم القبض عليه لحيازته مواد مخدرة، لكنه حصل على البراءة لاحقًا. ورغم ذلك، لم تنتهِ أزماته، إذ تم القبض عليه مرة أخرى بعد ستة أشهر، وفي 2015 حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي الترامادول.

الحياة الشخصية.. طلاق ومحاولة انتحار



أثناء فترة سجنه، طلبت زوجته الخلع وأبعدت ابنه عنه، مما زاد من أزماته النفسية، وعقب وفاة والدته، حاول أحمد عزمي الانتحار بقطع شرايين يديه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وبعد خروجه من السجن، لم يجد عزمي الدعم الكافي من الوسط الفني، وبدأ يناشد أصدقاءه لمساعدته في العودة للعمل.

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