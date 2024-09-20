نشرة فن الموجز: حقيقة مرض محمد منير ودخول شيرين عبد الوهاب المستشفى واستغاثة عزمي

في عالم الفن، تظهر شائعات وحقائق حول كل فنان وأحداث جديدة تشعل الوسط الفني. في إطار ذلك يرصد " الموجز" أبرز الأخبار الفنية خلال الساعات الأخيرة في التقرير التالي

عمرو مصطفى يدعم جيل الشباب الطموح في مجال الغناء

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة ملهمة إلى الشباب الطموح في مجال الغناء، معبراً عن دعمه الكامل لهم في الفترة المقبلة.

نشر عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على موقع " الفيسبوك "، منشورًا قال فيه: "بعد النجاح الكبير الذي حققته، أنا لا أحمل ضغينة تجاه أي أحد، بل على العكس، أنا مسامح للجميع. فبعد كل ما عايشته، أدركت أن هذه الطاقة يمكن توجيهها نحو أهداف أفضل."

أضاف عمرو مصطفى في منشوره: "أبدأ صفحة جديدة مع الجيل الشاب الذي يستحق فعلاً فرصة، لقد كان للماضي دوره، ولكن المستقبل هو للشباب الطموح، انتهى وقت الجيل القديم، ولكن هذا لا يعني توقف الحياة. لكل جيل فرصته، وأنا هنا لدعم الجيل الجديد بكل حب."

عمرو مصطفى

ظهور مصطفى أبو سريع وأحمد وفيق بإطلالة لافتة

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم الخميس انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، في احتفالية مميزة أقيمت في مسرح خاص تم تشييده وسط البحر في مارينا يخوت صن رايز جاردن بيتش.

مصطفى أبو سريع وأحمد وفيق

حضر الحفل العديد من الشخصيات المهمة الذي رصدها موقع "الموجز"، منهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم وصناع السينما.

تميز الحفل بظهور ملفت للفنان مصطفى أبو سريع والفنان أحمد وفيق، حيث ارتدى كلاهما بدلات خضراء مشابهة، مما دفع وفيق إلى المزاح قائلاً: "احنا جايين من الغيط حالا"، في إشارة طريفة للون البدلات التي ارتداها.

حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المستشفى لإجراء عملية جراحة

احتل اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بخضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لعملية جراحية في أحدي المستشفيات الكبرى.

شارك الموزع الموسيقي حاتم عبدالعزيز المعروف بـ “توما ”الجمهور بـ صورة له بجانب الفنانة شيرين عبدالوهاب، ذلك أثناء تواجدها في الاستوديو الخاص به.

وقد جاءت هذه الصورة كنوع من الرد الواضح والصريح على كل تلك الشائعات التي انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا، حول إجراء شيرين عملية جراحية.

شيرين عبد الوهاب

بشرى تهدد صناع مسرحية "الأم العذراء"

أعربت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استيائها من وجودها على بوستر مسرحية الأم العذراء، للفنان ميدو عادل، مشيرة إلى أنها لا تربطها صلة بالمسرحية.

وشاركت بشرى، البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها: «إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لى والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل».

وأضافت بشرى: «واحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس».

بشرى

حقيقة سفر محمد منير إلى ألمانيا

حرص الفنان محمد منير على تأجيل عودته إلى القاهرة لزيارة أصدقائه في برلين، بالإضافة إلى حضور عرض موسيقي استعراضي مهم في أوروبا بعنوان "الوقوع في الحب" (Fall in Love)، الذي يقام برعاية المصمم الفرنسي جان بول جوتييه.

أعلن محمد منير في تصريحاته أن حالته الصحية جيدة، وأن سفره إلى ألمانيا في هذا الوقت من كل عام يتضمن فترة نقاهة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

وأكد أن كل ما يشاع عن معاناته من أمراض أو خضوعه لجراحة هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

محمد منير

استغاثة أحمد عزمي

تصدر إسم الفنان أحمد عزمي تريند جوجل بعد استغاثته وبحثه عن فرصه عمل بمجال الفن ووجه رسالة شديدة القسوة لزملائه من الفنانين بالوسط الفني، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك

وكتب أحمد عزمي قائلاً: صباح الخير.. ومع بداية عام جديد من حياتي، أدعو الله أن يرزقني وإياكم ببركة الرزق والعمل، وأتمنى أن أجد فرصة للمشاركة في عمل فني.



أحمد عزمي

وأضاف عزمي: تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال التي حصلت من خلالها على جوائز، منها أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم 'الأبواب المغلقة' في المهرجان القومي للسينما، وأفضل ممثل دور ثانٍ من مهرجان الإعلام عن مسلسل 'الجماعة'، وأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية عن فيلم 'قبلات مسروقة'، وجائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم 'الوعد'.

وأشار عزمي إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قدّم أعمالًا في عدة دول عربية، منها مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، التي عُرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومسلسل "حرب الجبالي" مع الأستاذ صادق الصباح، كما قدّم برنامج "أعمال خالدة" لشبكة راديو وتليفزيون العرب، وفيلم "المنبر" بالإمارات، ورغم ذلك لم تُعرض عليه أي أعمال جديدة.

واختتم رسالته قائلاً:" أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي في الحصول على فرصة عمل، والانضمام إلى مسيرة الدراما في مصرنا الحبيبة لا طعم للحياة بدون عمل، ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي لا أملك مهنة أخرى، وأخشى من الموت كمداً وحزناً.. هذا طلب ورجاء.. وفقكم الله لما فيه خير أمتنا وشكراً.. أعتذر"

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