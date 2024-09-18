نشرة فن الموجز: محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد ولوسي تنضم لمسلسل فهد البطل

في عالم الفن، يواصل النجوم التحضير لموسم رمضان 2025 وأفلام السينما، بالإضافة إلى إصدار أغاني جديدة وترشيح أفلام السينما لجوائز دولية.

في إطار ذلك يرصد " الموجز " أبرز الأخبار الفنية في التقرير التالي.

محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد بعنوان "صقر وكناريا"

فاجئ الفنان محمد إمام جمهوره بتعاقده علي فيلم جديد بعنوان "صقر وكناريا" ، وسيتم العمل علي إختيار باقي أبطال الفيلم في الفترة القادمة ، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل القصة وموعد بدء التصوير .

كما يستعد الفنان محمد عادل إمام لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "حمزة"، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في مطلع أكتوبر المقبل.

لوسي تنضم لمسلسل "فهد البطل"

انضمت لوسي مؤخرًا إلى قائمة نجوم مسلسل "فهد البطل" الذي يتصدر بطولته الفنان أحمد العوضي.

وتجسد لوسي شخصية "فايزة الشبح"، وهي امرأة قوية تمتلك مصنع رخام وتلعب دورًا محوريًا في الأحداث التي تتشابك مع شخصية "فهد"، صنايعي الرخام الذي يجسده أحمد العوضي.

يدور المسلسل في إطار درامي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تقع الأحداث في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

يتألف المسلسل من 30 حلقة، ويضم نخبة من النجوم بجانب أحمد العوضي ولوسي، منهم أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين.

ويُنتج العمل شركة سينرجي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وما زالت الشركة المنتجة تواصل التعاقد مع باقي أبطال العمل قبل انطلاق التصوير.

لوسي

عصام صاصا يطرح أحدث أغنياته "أنا مش غايب" بعد سجنه



طرح مغني المهرجانات عصام صاصا، ثالث أغانيه والتي تحمل إسم "انا مش غايب" برغم وجوده في السجن منذ القبض عليه في قضية تناول المخدرات، وتزوير أوراق رسمية.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ عصام صاصا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنيته الجديدة “أنا مش غايب علشان أعود”، من كلمات مصطفى الجن.

عصام صاصا

شاهيناز تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان كده فل



طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "كده فل" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية كده فل لـ شاهيناز، من كلمات احمد حمتو، الحان محمد الفهد ، توزيع تركي خفاش، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، إخراج ميدو بارون انتاج بروتكت ميديا محمد العشري.

شاهيناز

رضوى الشربيني تنهي تعاقد برنامجها من سي بي سي سفرة



أعلنت الإعلامية رضوي الشربيني، عن إنهاء تعاقدها مع قناة سي بي سي سفرة عن تقديم برنامجها الشهير "هي وبس"، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه.

وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم.

وأضافت رضوى الشربيني: وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة والجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق.

وأختتمت: كما أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج “هي وبس”، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله.

رضوى الشربيني

رد منى زكي على ترشيح فيلم رحلة 404 للأوسكار

أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها الكبيرة بترشيح فيلمها رحلة 404 لتمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار 2024، ذلك بعد فوزه بـ أغلبية أصوات أعضاء لجنة السينمائيين والنقاد المستقلين التي شكلتها نقابة المهن السينمائية، برئاسة النقيب مسعد فودة.

قالت مني زكي في بيان صحفي لها:"اتشرفت منذ البداية اختيار المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء لاختياري للمشاركة في الفيلم، دايما كان المنتج محمد حفظي بيدعمني، بقدم الشكر لكل زمايلي اللي وافقوا أن يشاركوا في الفيلم ضيوف شرف، وأضافوا الكثير للعمل".

منى زكي

أضافت:" شكرا نقابة المهن السينمائية على ترشيح الفيلم للأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير، ويقبل ونشرف بلدنا".

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