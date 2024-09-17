محمد إمام يشعل السوشيال ميديا برسائل عيد ميلاده

نشر الفنان محمد إمام صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث عبّر عن سعادته بتهاني عيد ميلاده.

يرصد موقع " الموجز" احتفال الفنان محمد إمام بعيد ميلاده وتهنئة النجوم والجمهور له في السياق التالي

محمد إمام

احتفل الفنان محمد إمام بعيد ميلاده عبر التواصل الاجتماعي، وحرص على الرد، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع" انستجرام ": "أحلى حاجة في عيد ميلادي، المعايدات والرسائل والكلام الجميل اللي بيجيلي منك في كل مكان، شكرا على كل الحب ده".

من بين المهنئين، كانت الفنانة منة فضالي التي نشرت صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "كوبرا"، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم يا صغير عقبال ١٠٠ سنة وأنت دايمًا ناجح ومكسر الدنيا ودايمًا مختلف".

نالت هذه التهاني إعجاب الكثير من المتابعين الذين تمنى له عيد ميلاد سعيد.

استعدادات لمسلسل "حمزة"

في سياق آخر، يواصل محمد إمام تحضيراته لمسلسل "حمزة"، الذي سيخوض بطولته بجانب مجموعة من نجوم الفن، ومن المقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2025. يجسد إمام دور رجل صعيدي، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الشخصية بشكل كامل حتى الآن.

تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة ضمن إطار اجتماعي تشويقي صعيدي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي.

محمد إمام

تعاون جديد مع محمد صلاح العزب

يشهد مسلسل "حمزة" تعاوناً جديداً بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب، الذي سبق وحقق نجاحاً كبيراً مع إمام في مسلسل "دلع بنات".

نال المسلسل إشادات واسعة من الجمهور ونسب مشاهدة مرتفعة في الموسم الرمضاني.

تدور أحداث "حمزة" حول صراعات وتحديات يواجهها بطل العمل.

أحدث أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام كان فيلم "اللعب مع العيال"، الذي شارك فيه مع نخبة من نجوم الفن وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية بمصر.

اللعب مع العيال، للنجم محمد إمام وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويقدم خلاله الفيلم شخصية مدرس تاريخ اسمه علام، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تظهر بدوية، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية تاجر سلاح ومخدرات، أما بيومي فؤاد فيلعب دور زعيم إحدى قبائل البدو ضمن العمل.

والفيلم من بطولة كل من محمد إمام، وأسماء جلال، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

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