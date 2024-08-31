ويزو: "أحلم بالتعاون مع محمد سامي وافتخر بالعمل مع النجم محمد إمام"

حلّت الفنانة ويزو ضيفةً على بودكاست "بالمايك والقلم" حيث ناقشت العديد من المواضيع الشخصية والفنية .

خلال اللقاء، استعرضت ويزو أبرز تصريحاتها الذي رصدها "الموجز" حول القصة الطريفة وراء اختيار اسمها الفني، ورغبتها في التميز بالدراما، وتقديرها للفنانين المميزين، كما تحدثت عن ردها على منتقدي الأعمال الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أهمية التركيز على العمل والتفاعل الإيجابي مع الجمهور.

ويزو

القصة الطريفة وراء اسم "ويزو"

كشفت الفنانة ويزو عن القصة الطريفة التي تسببت في اختيار اسمها الفني، حيث أوضحت أن "ويزو" كان اسم نوع من اللانشون الذي كانت تتناوله أثناء دراستها في الصف الثالث الإعدادي.

وتذكر أن أحد زملائها في المدرسة كان يناديها بهذا الاسم، مما جعل الاسم ينتشر بين أصدقائها وزملائها. ومع مرور الوقت، أصبح هذا الاسم هو اللقب الذي عرفها به الجميع، وصار جزءًا من هويتها الفنية.

رغبتها في التميز بالدراما

أعربت ويزو عن رغبتها الكبيرة في الحصول على جائزة تقديرية في مجال التمثيل الدرامي، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يتمكن الجمهور والنقاد من تقدير قدراتها في هذا النوع من الفن.

وأوضحت أنها لم تجرؤ على طلب فرصة مباشرة من المخرجين لتجربة الدراما، مؤكدة أن الدعم والاقتناع من قبل الآخرين هو ما تحتاجه لإثبات قدرتها.

وقالت: "أرغب في إثبات لنفسي أنني أستطيع تقديم دراما مؤثرة، رغم أن الكوميديا قد تبدو أسهل، إلا أن الدراما تصل إلى قلوب الناس بعمق أكبر."

تقديرها لأداء الفنانين

تحدثت ويزو عن تقديرها لعدد من الفنانين الذين يعتبرهم مصدر إلهام لها في مجال الدراما، مثل حنان مطاوع وريهام عبد الغفور ومنى زكي وغادة عبد الرازق.

وأشارت إلى أنها تتأثر بأداء هؤلاء الفنانين وقدرتهم على جذب مشاعر المشاهدين.

وأضافت: "أرى أن لديهم القدرة على إحداث تأثير كبير في المشاهدين، وقدرتهم على نقل العواطف تجعلهم قدوة في هذا المجال."

تطلعها للعمل مع محمد سامي

أعربت ويزو عن أملها في العمل مع المخرج محمد سامي، مشيدة بموهبته الفريدة في إخراج الأعمال الدرامية.

وقالت: "محمد سامي هو مخرج رائع لم أعمل معه من قبل، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للتعاون معه في المستقبل. لديه قدرة على إخراج أفضل ما في الممثلين، وكان له دور كبير في تقديم إدوارد في مسلسل 'البرنس' بشكل مميز."

وأضافت أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان أيضًا مثالاً على براعة سامي في الإخراج، معبرة عن إعجابها بقدرة سامي على تقديم أداء غير متوقع من الممثلين.

تجربتها مع محمد إمام

ناقشت ويزو تجربتها في فيلم "اللعب مع العيال" من إخراج شريف عرفة، والذي نافس في موسم عيد الأضحى 2024. وأوضحت أنها استمتعت بالعمل مع الفنان محمد إمام، معبرة عن سعادتها بالتعاون معه.

ونشرت مقطع فيديو على حسابها في إنستجرام، حيث وجهت الشكر لمحمد إمام على كفاءته واحترافيته، قائلة: "محمد إمام نجم رائع، وقد استمتعت بكل لحظة في التصوير معه. شكراً لك على كل شيء، وأتمنى لك المزيد من النجاح."

ردها على منتقدي الأعمال الفنية

في ختام حديثها، انتقدت ويزو منتقدي الأعمال الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الكثير منهم يفتقرون إلى الخبرة والاختصاص في تقييم الأعمال الفنية.

وأضافت: "أصبح الأمر مزعجًا لأن البعض يعتقد أنه قادر على تقييم الأعمال الفنية دون فهم حقيقي لهذا المجال. لكنني حاولت ألا أتأثر بتلك الانتقادات وأركز على عملي." وأكدت أنها تحاول الحفاظ على إيجابيتها والتركيز على تقديم أفضل ما لديها في كل مشروع.

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