أمير كرارة يخوض تحدي جديد بفيلم "الشاطر".. كوميديا اجتماعية بمفاجآت منتظرة

يواصل النجم أمير كرارة تأكيد حضوره القوي في الساحة الفنية المصرية من خلال أعماله المتنوعة بين السينما والدراما، وذلك بعد نجاحه الكبير في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسله "بيت الرفاعي"، حيث أعلن كرارة عن غيابه المتوقع عن موسم دراما رمضان المقبل 2025 بسبب ارتباطاته بعدة مشاريع فنية جديدة.

هذا القرار يأتي بعد سلسلة من النجاحات التي حققها كرارة، ليؤكد بذلك حرصه على تقديم أعمال مميزة تعكس تطلعاته الفنية وتلبي ذوق جمهوره العريض، لذلك يرصد " الموجز " أبرز أعمالها القادمة .

أسباب الغياب عن موسم رمضان 2025

في تصريحاته الأخيرة، كشف أمير كرارة عن أسباب اختياره عدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، وأوضح أنه قرر الابتعاد عن السباق الدرامي في هذا الموسم نتيجة انشغاله بعدة أعمال جديدة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، من أبرز هذه الأعمال فيلم "الشاطر"، الذي يستعد لتصويره بداية من 15 سبتمبر المقبل.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويعد تعاونًا جديدًا بين كرارة والمخرج أحمد الجندي، فيما يشارك في تأليفه كل من أحمد الجندي وكريم يوسف.

أمير كرارة

مسلسل "أعراض انسحاب"

لا يقتصر نشاط كرارة على السينما فقط، بل يمتد إلى الدراما أيضًا حيث يستعد لخوض تجربته الأولى في دراما المنصات الرقمية من خلال مسلسل "أعراض انسحاب". هذا العمل المكون من 10 حلقات، يأتي بتوقيع المؤلف إسلام حافظ والمخرج محمد سلامة.

ويعمل كرارة حاليًا على استكمال فريق العمل بالتعاقد مع باقي الأبطال، في خطوة تعكس اهتمامه بتقديم محتوى مميز يتناسب مع طبيعة المشاهدين عبر المنصات الإلكترونية.

من المتوقع أن يتم بدء تصوير المسلسل قريبًا، وسط ترقب كبير من جمهوره لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا العمل الجديد.

نجاح مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024

يُعد مسلسل "بيت الرفاعي" من أبرز الأعمال التي قدمها أمير كرارة في مسيرته الفنية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الشعبية، شهد تجسيد كرارة لدور الدكتور "ياسين"، الذي يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة بعد اتهامه بقتل والده.

تناول المسلسل العديد من القضايا المهمة مثل تجارة الآثار والصراعات العائلية، وهي موضوعات لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور. شارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم مثل أحمد رزق، سيد رجب، وميرنا جميل، فيما تولى إخراجه أحمد نادر جلال وكتبه فريق من المؤلفين المتميزين بقيادة بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله.

عُرض المسلسل على قناة ON ومنصة WATCH IT، حيث حقق نسبة مشاهدة عالية وشهد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

فيلم "البعبع"

على صعيد السينما، يستمر نجاح أمير كرارة مع فيلم "البعبع"، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات بلغت حوالي 45 مليون جنيه، مما جعله واحدًا من أنجح أفلام الموسم. ولكن نجاح الفيلم لم يتوقف عند دور العرض السينمائي فقط، بل امتد إلى منصة نتفليكس العالمية، حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر في يناير الماضي.

يعكس هذا النجاح المستمر قدرة كرارة على اختيار الأعمال التي تلقى قبولًا واسعًا لدى الجماهير، سواء في السينما أو على المنصات الرقمية.

فيلم "البعبع" الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا، أثبت مرة أخرى أن كرارة يمتلك موهبة فريدة تجعله قادرًا على التألق في مختلف أنواع الأدوار.

الاستعدادات للمشاريع القادمة

بين السينما والدراما، يبدو أن أمير كرارة يستعد لخوض مرحلة جديدة من مشواره الفني بتقديم أعمال تحمل توقيعه الخاص وتميزه في الأداء، ومع غيابه عن موسم رمضان 2025، يتطلع جمهوره لمعرفة المزيد عن المشاريع القادمة التي يعمل عليها، والتي من المتوقع أن تضيف إلى رصيده الفني نجاحات جديدة.

هذه الأعمال، سواء كانت في السينما أو الدراما، تعكس رؤية كرارة الواضحة في تقديم محتوى يواكب تطلعات المشاهدين ويعزز من مكانته كواحد من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

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