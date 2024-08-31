محمد حماقي يشوق جمهوره: انتظروا قريبا أغنية مصرية بأجواء سعودية

شوق الفنان محمد حماقي جمهوره وإشعال الحماس بينهما بعد إنهاء حفله أمس بالمملكة العربية السعودية ، بأنه يستعد لتصوير أغنية مصرية جديدة في المملكة قريباً، يعرض لكم الموجز التفاصيل.

أغنية حماقي الجديدة

وتحدث حماقي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد الحفل قائلاً: ببارك للشركة المنظمة وخطوة عظيمة وكل سنة بنشوف حاجات جديدة ومختلفة وبتمنى لموسم الرياض النجاح وكلنا هنبذل مجهود كبير عشان نبسط جمهور المملكة ومبسوط بردود فعل الجمهور كبداية لأن دي كانت أول حفلة أغني فيها الأغاني الجديدة وسعيد بردود فعلهم.

محمد حماقي

وتابع حماقي عن إمكانية تقديم أغان سعودية قائلاً: أتمنى تقديم أغنية باللهجة السعودي بس محتاج أتقنها لأني من مدرسة اللغة بالإحساس، والغناء باللهجة محتاج شوية تمرين وأستعد لتصوير أغنية مصري بـ المملكة قريبًا، ولسه بنرتب لموعد نزولها وفي أغاني تانيه من الألبوم لسه هتنزل.

هل يدخل حماقي عالم التمثيل ؟

أما عن دخوله عالم السينما قريبًا قال النجم محمد حماقي: أنا من جمهور السينما قبل ما أحب التمثيل وتجربة السينما لازم تكون مختلفة مش مجرد فيلم أقدمه ونفسي أقدم شيء مختلف.

وعن اختيار الأغاني على المسرح لـ الجمهور قال: بختار أنا 70% والباقي للجمهور وبحاول أتنوع وما أكررش نفس الأغاني اللي بقدمها في كل حفلة.

آخر أعمال محمد حماقي

طرح محمد حماقي مؤخراً أجدد أغنياته التي تحمل إسم جديد لانج، التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي ضمن ألبومه الجديد أنت الأساس.

أغنية "جديد لانج" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع فهد ، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

شوف دمي عيني مزغللة متغمي، لو حد عملي أشعة، قلبي طلع من جسمي لجسمه، قبل أما أقابله كنا اتنين، ونصيبهم كام سنة يتقسموا، دا له طريقة جديدة لانج.

محمد حماقي

كما طرح حماقي أغنية «يا شاغل عيون الناس»، على موقع يوتيوب، ضمن ألبوم «هي الأساس»، المقرر طرح أغانيه تباعا.

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